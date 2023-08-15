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专家学者齐聚洛阳 研讨苏羊遗址考古发掘项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.28 17:15

　　27日，宜阳苏羊遗址考古发掘与保护专家咨询会召开，来自多家考古科研机构和院校的专家学者齐聚洛阳，通过考察考古发掘现场和研讨会的形式，阐释苏羊遗址文化内涵，并对未来的发掘建言献策。在位于宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部的苏羊遗址，一件件出土文物讲述着新石器时代我国多个区域文化间的交流互动，一个个探方则为河洛地区的文明化进程不断增加新的注解。

　　从仰韶文化到龙山文化，遗址时间跨度长

出土陶器

　　自2021年至今，洛阳市考古研究院联合西北大学、北京大学对苏羊遗址进行连续性主动考古发掘，这是洛阳地区近20年来首次系统性、连续性、科学性开展的新石器遗址考古项目。作为“考古中国—中原地区文明化进程研究”重大项目，目前，该遗址发掘面积共计1800平方米，发现有仰韶和龙山两个时期的遗存，其中以仰韶时期为主。

　　在这里，考古人员陆续发现了地面铺“水泥”的房子，绘有漩涡纹的彩陶纺轮，外形似熊头的兽首石雕，已经碳化的粟、黍、水稻等植物遗存及相对完整的玉璧、玉璜、玉钺……数十处房址，数百座灰坑，数以万计的遗物，大小不一的各类墓葬等，将距今5800年至4100年的河洛先民日常生活，逐渐呈现在大家面前。

　　“人工环壕、生活区、墓葬区、湖沼等重要遗迹现象，说明这里曾存在新石器时代晚期大型聚落。”洛阳市考古研究院史前研究室主任任广介绍，结合考古发现基本可以确定，苏羊遗址的时间跨度从仰韶文化早期一直延续到龙山时代晚期，文化序列从早到晚发展连续稳定，文化谱系一脉相承，是河洛地区迄今发现延续时间最长的新石器时代遗址。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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