“一带一路”海外仓44个！跨境电商为洛阳对外经贸合作增添新动能

“老外很喜欢洛阳出口的产品”“海外仓让洛企‘出海’更便捷”……谈到洛阳跨境电商发展，有着7年的跨境电商经历的洛阳跨境电商达人高燕连连点赞。

“老外很喜欢洛阳出口的产品”“海外仓让洛企‘出海’更便捷”……谈到洛阳跨境电商发展，有着7年的跨境电商经历的洛阳跨境电商达人高燕连连点赞。

高燕的亲身感受道出了洛阳跨境电商的心声：抢抓“一带一路”跨境电商市场新机遇，搭乘数字贸易通道，助力洛阳产品“买全球、卖全球”。

跨越山海的“双向奔赴”

“这些葡萄酒将存储在01保税仓，消费者通过手机在微信小程序下单付款后，可直接从保税区通过物流进行配送。”河南吉乐富跨境供应链管理有限公司相关负责人介绍，未来这些葡萄酒，将以跨境电商网购保税进口(1210)模式到达消费者手中。

对于跨境电商产业而言，既有“买全球”的进口，更有“卖全球”的出口，因此，物流“新基建”尤为关键。

今年5月，河南吉乐富跨境供应链管理有限公司与新华控股(广州)有限公司签约，在洛阳综保区联手运营东盟产品跨境电商中心仓。

“这种保税跨境电商模式下购进的进口商品，市场销售价格要比正常进口的商品价格低，相当于让老百姓在家门口买到了物美价廉的国外商品。”上述负责人说，借助这一跨境电商模式，该公司还积极在国外设立海外仓。

而就在今年4月，洛阳综合保税区在马来西亚的槟城设立跨境电商海外仓，有效推动洛阳及周边地区的农产品、特色产品出口至当地存储销售。海外仓的建立打通跨境电商进出口贸易的“最后一公里”，推动外贸企业和跨境电商平台的“双向奔赴”。

伴随着“一带一路”电商市场的“朋友圈”不断扩大，志同道合的合作伙伴越来越多。近年，我市鼓励跨境电商企业建设区域中心仓、分拨仓、前置仓，提升电商物流配送效率，带动外贸高质量发展。截至目前，洛阳市在共建“一带一路”国家设有海外仓企业12家，共计经营海外仓44个，分布于14个国家30个城市。