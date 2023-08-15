洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“一带一路”海外仓44个！跨境电商为洛阳对外经贸合作增添新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.26 18:16

　　“老外很喜欢洛阳出口的产品”“海外仓让洛企‘出海’更便捷”……谈到洛阳跨境电商发展，有着7年的跨境电商经历的洛阳跨境电商达人高燕连连点赞。

　　高燕的亲身感受道出了洛阳跨境电商的心声：抢抓“一带一路”跨境电商市场新机遇，搭乘数字贸易通道，助力洛阳产品“买全球、卖全球”。

　　跨越山海的“双向奔赴”

　　“这些葡萄酒将存储在01保税仓，消费者通过手机在微信小程序下单付款后，可直接从保税区通过物流进行配送。”河南吉乐富跨境供应链管理有限公司相关负责人介绍，未来这些葡萄酒，将以跨境电商网购保税进口(1210)模式到达消费者手中。

　　对于跨境电商产业而言，既有“买全球”的进口，更有“卖全球”的出口，因此，物流“新基建”尤为关键。

　　今年5月，河南吉乐富跨境供应链管理有限公司与新华控股(广州)有限公司签约，在洛阳综保区联手运营东盟产品跨境电商中心仓。

　　“这种保税跨境电商模式下购进的进口商品，市场销售价格要比正常进口的商品价格低，相当于让老百姓在家门口买到了物美价廉的国外商品。”上述负责人说，借助这一跨境电商模式，该公司还积极在国外设立海外仓。

　　而就在今年4月，洛阳综合保税区在马来西亚的槟城设立跨境电商海外仓，有效推动洛阳及周边地区的农产品、特色产品出口至当地存储销售。海外仓的建立打通跨境电商进出口贸易的“最后一公里”，推动外贸企业和跨境电商平台的“双向奔赴”。

　　伴随着“一带一路”电商市场的“朋友圈”不断扩大，志同道合的合作伙伴越来越多。近年，我市鼓励跨境电商企业建设区域中心仓、分拨仓、前置仓，提升电商物流配送效率，带动外贸高质量发展。截至目前，洛阳市在共建“一带一路”国家设有海外仓企业12家，共计经营海外仓44个，分布于14个国家30个城市。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
    支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
        “支原体感染没有疫苗，该咋防护？”“近期带孩子出门有必要戴口罩吗？”“这个病大人会不会被传染？”“孩...
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
  • ·“另辟蹊径”他成功挽救青光眼少年视力
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新公告！洛阳5所学校取消办学资格、...
  • 冷空气过后气温将回升 未来一周洛阳气...
  • 伊滨区：井水变“海水” 大棚养海鲜
  • 11岁落水男孩急中生智仰躺 为救援人员...
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2023年第...
  • “党建+项目”助推城市阳台建设跑出“...
  • “洛阳智造”护航“神十七”一飞冲天
  • 洛阳市举办《洛阳市住宅物业管理条例...
  • 10月31日至11月2日，瀍河区部分区域停气
  • 再添投产企业！洛阳综合保税区发展注...
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    又见枫叶红

    风和日丽

    落日秋色

    拉耧耩麦
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605