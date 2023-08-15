洛阳新增一家省级创业孵化示范基地

26日，记者从洛阳市人社局获悉，河南省第九批省级创业孵化示范基地名单近日公布，洛阳UFO.WORK西工硅巷创业孵化基地榜上有名。 26日，记者从洛阳市人社局获悉，河南省第九批省级创业孵化示范基地名单近日公布，洛阳UFO.WORK西工硅巷创业孵化基地榜上有名。 该孵化基地以创业企业和初创小微企业为主要服务对象，以集聚青年高端人才、服务及培育创业初期小微企业成长为宗旨，结合地区产业发展需求，引导技术、资金、人才等大众创业创新资源集聚，集创业孵化、企业加速、产业支撑、金融服务为一体，致力于为创业者搭建集约化、多元化、网络化和综合化创业孵化基地。 截至目前，洛阳市建成全国创业孵化示范基地3家、省级创业孵化示范基地11家(含2023年新认定1家)、市级15家，国家级数量居全省第一，省级数量居全省前列。洛阳市创业孵化基地面积累计达到26.7万平方米，在孵创业实体1020家。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 徐文靖 通讯员 段运磊 李昊 孙冀程）