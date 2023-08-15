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洛阳召开县区主题教育领导小组办公室主任座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:08

　　昨日，我市召开县区主题教育领导小组办公室主任座谈会，传达学习省委、市委主题教育有关会议精神，听取各县区主题教育开展情况汇报，研究分析问题不足，安排部署下一步工作。

　　省委第三巡回督导组组长吴忠华，副组长凌中南、王晓冰等参加活动。

　　自主题教育开展以来，市、县两级党委及其主题教育办牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧紧锚定目标任务，有力有序推进主题教育，取得了阶段性成效。下一步，我市将着力从“细”“深”“实”“准”“用”处入手，确保理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯穿始终，一体推进落实；着力抓牢“两个关键”，抓好县处级领导班子、领导干部“关键少数”，抓好基层党组织“绝大多数”，强化精准指导，推动主题教育各项工作扎实开展；着力强化组织领导，主题教育办要当好党委参谋助手，加强统筹协调、精准调度，不断提升全市主题教育质效。

　　吴忠华强调，要加强领导，巡回督导。市县两级党委切实担起主体责任，主题教育办当好参谋助手，组织部门加大考核力度，省委巡回督导组和市委主题教育办开展联合巡回督导，各县区加强巡回检查，高质量推动主题教育各项工作扎实开展。要自学研讨，领学带学。县处级领导干部要加强个人自学，坚持以上率下、带头宣讲，做好交流研讨，持续营造浓厚学习氛围。要深入调研，推动发展。一体推进、全面展开调研活动，抓好正反典型案例解剖式调研，切实把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。要检视整改，解决问题。坚持问题导向，紧盯专项整治问题清单，明确整改措施、时限、责任人，确保不折不扣整改到位。要统筹兼顾，分类指导。抓住关键少数、绝大多数，坚决防止“灯下黑”和形式主义、官僚主义，切实推动主题教育走深走实。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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