洛阳第二批赴深圳跟班学习国企干部深入学习深圳交通运营理念

“观光巴士、电音巴士、移动书巴……深圳巴士集团已经把公交车发展成文旅产品了。”近日，洛阳第二批赴深圳跟班学习国企干部、市公交集团四分公司副经理张展说，洛阳文旅资源丰富，应借鉴深圳经验通过个性化增值服务，积极探索“公益性+市场化”现代公交运营模式。

“观光巴士、电音巴士、移动书巴……深圳巴士集团已经把公交车发展成文旅产品了。”近日，洛阳第二批赴深圳跟班学习国企干部、市公交集团四分公司副经理张展说，洛阳文旅资源丰富，应借鉴深圳经验通过个性化增值服务，积极探索“公益性+市场化”现代公交运营模式。

深圳巴士集团2020年10月推出首条观光线路，截至目前已经发展到红线、蓝线、橙线、绿线、黄线、紫线6条线路，分别定位人文历史、科技生态、魅力湾区、生态人文、灯光夜景、艺术生态主题。这些线路所用车辆均为深圳最大的双层巴士，高大的身材、红色的车身，被人们亲切地称为“红胖子”。

“三年时间内快速发展到6条线路，与深圳巴士集团的运营理念密不可分。”张展说，除常规观光线路外，深圳巴士集团还积极推动跨界合作，打造了“改革开放号”党建巴士、“爱阅号”移动书巴、电音巴士等多个独具特色的巴士IP，让城市文化与城市观光有机融合。