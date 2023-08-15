洛阳康达卡乐福医疗科技公司：加快新品研发 抢占高端医疗影像设备市场

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳康达卡乐福医疗科技有限公司，工作人员正在对一批高端智能化医疗设备进行组装、调试。
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近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳康达卡乐福医疗科技有限公司，工作人员正在对一批高端智能化医疗设备进行组装、调试。
该公司是一家专业从事医疗影像系统开发、设计和制造的高新技术企业，产品包括大型医疗影像设备、普放设备、彩超设备等。近年来，该公司不断加大新产品研制力度，积极抢占高端医疗影像设备市场。(洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 江娟娟 摄)
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