闪耀一带一路 “东方红”升级“国际红”（“一带一路”上的“洛阳名片”）

十年来，共建“一带一路”从“大写意”到“工笔画”，为区域乃至全球经济增长注入强大动力。

十年来，共建“一带一路”从“大写意”到“工笔画”，为区域乃至全球经济增长注入强大动力。

十年来，一台台“东方红”跨越高山大海，乘“一带一路”东风而起，在世界农机发展格局中频频刻下“国际红”的崭新坐标。

深耕市场 为世界农机发展添彩

东方红（洛阳）国际陆港集装箱作业区

63个！这是今年中国一拖产品出口共建“一带一路”国家和地区的最新数字。在上半年出口同比增长超70%的华丽成绩下，企业正沿着“一带一路”驰骋，在一路繁花的幸福大道上加速彰显开放风采。

早在今年年初，企业生产的近百台拖拉机就搭乘中欧班列，直达中亚地区哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国多个站点，为中国一拖开拓国际市场奠定良好开局。

之后，东方红拖拉机又陆续实现面向老挝、波黑等国家出口业务的全新突破，一款款外观不同、各具创新特色的拖拉机产品相继跨洋出海，不断为共建“一带一路”更高质量、更高水平发展增添新的注脚。

自信奔放的“中国红”到哪里都是风景。

中国一拖十年前成功向埃塞俄比亚出口1480台轮式拖拉机，刷新了我国拖拉机出口纪录；自黄岛港起航驶向古巴，船舶里装载的威武拖拉机汇成红色钢铁洪流，抵达目的地后奔波在当地甘蔗林，为“世界糖罐”的“甜蜜事业”升级奏响农机现代化颂歌。

凭借连续多年获得欧盟和联合国粮农组织的农业及农村发展计划资金支持，一台台身披蓝色涂装的拖拉机陆续踏上格鲁吉亚的土地，让当地农户脸上洋溢笑容；搭载东方红四缸增压中冷发动机的新款蓝色外观产品，更是被阿塞拜疆经销商一眼相中，既能胜任普通农田犁耕、中耕作业，又能满足苹果园、樱桃园日常管理作业需求的“复合型人才”在当地大受欢迎。

还有扬帆起航的“桑巴白”拖拉机、小巧灵活的“莱茵黄”拖拉机……在串起东西经贸往来的“一带一路”上，“东方红”有了更多色彩，更用一个个因地制宜的创新突破为世界农机发展增添了光彩。