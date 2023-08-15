洛阳登记注册系统实名认证功能升级

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，以后市民通过全程电子化系统办理的所有登记注册业务，每提交一笔，所涉人员均需通过总局的实名认证软件/小程序进行实名认证且认证通过后，方可正常提交办理业务，即“一人一事一认证”。

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，以后市民通过全程电子化系统办理的所有登记注册业务，每提交一笔，所涉人员均需通过总局的实名认证软件/小程序进行实名认证且认证通过后，方可正常提交办理业务，即“一人一事一认证”。

作为全国试点省份，河南省目前已完成对登记注册系统实名认证功能升级。全程电子化系统实名认证具体操作流程为：用户通过全程电子化系统或掌上登记App办理登记注册业务，填写材料生成电子文档后，涉及签名的人员通过掌上登记App进行扫码签名，涉及实名认证的人员则需通过国家总局的实名认证软件进行实名认证。签名和实名认证通过且全部完成后，返回全程电子化系统点击“提交”按钮，进行业务提交。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，此举旨在进一步防范假冒自然人或法人身份登记，为经营主体提供更加安全、规范、便利的登记服务，对于推进社会诚信体系建设，保护广大企业和人民群众合法权益具有重要作用。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 韩旭 文/图)