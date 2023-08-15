洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳登记注册系统实名认证功能升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 16:37

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，以后市民通过全程电子化系统办理的所有登记注册业务，每提交一笔，所涉人员均需通过总局的实名认证软件/小程序进行实名认证且认证通过后，方可正常提交办理业务，即“一人一事一认证”。

　　作为全国试点省份，河南省目前已完成对登记注册系统实名认证功能升级。全程电子化系统实名认证具体操作流程为：用户通过全程电子化系统或掌上登记App办理登记注册业务，填写材料生成电子文档后，涉及签名的人员通过掌上登记App进行扫码签名，涉及实名认证的人员则需通过国家总局的实名认证软件进行实名认证。签名和实名认证通过且全部完成后，返回全程电子化系统点击“提交”按钮，进行业务提交。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，此举旨在进一步防范假冒自然人或法人身份登记，为经营主体提供更加安全、规范、便利的登记服务，对于推进社会诚信体系建设，保护广大企业和人民群众合法权益具有重要作用。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 韩旭 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过于惊慌
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过...
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过于惊慌
        近期，“支原体肺炎”话题频出，身边的宝爸宝妈们有的在为已中招的孩子四处求医问药，有的则在防御支原体侵...
  • ·宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
  • ·肩膀拉伤，歇歇就能好？
  • ·孩子经常扎马尾 头发会越来越少吗
    • 洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 满负荷试运行！涧西今冬有望用上新热源
  • 2019年至今，洛阳共改造老旧小区2470个
  • 洛阳部分公交线路调整
  • 洛阳小伙儿亮相央视为家乡“代言” ...
  • 帝都国际城小区物业公司“捆绑收费”...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究安置房建...
  • 刚刚，洛阳又下雪了 ！【视频】
  • 四川省政协调研组来洛
  • 孩子在学校打闹受伤谁来担责？涧西区...
  • 重阳将至，老人们“花式”过节
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    隋唐秋韵

    秋清水蔚蓝

    斑头鸺鹠

    湘西杂拍
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605