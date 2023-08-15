刚刚，洛阳又下雪了 ！【视频】

刚刚，洛阳又下雪了 ！

刚刚，老君山、白云山下雪了！

今年下半年以来

范围最广、强度最强冷空气正在影响我国

中东部部分地区气温下降8~10℃

局地降温可达15℃左右

不少地方今年秋天的

第一条秋裤可以安排上了

洛阳具体天气情况

省气象台预计，昨夜到今日白天，全省大部分地区有小雨，其中我省西部、南部部分县市有中雨，西部高海拔山区有雨夹雪或小雪，同时全省伴随着4级左右偏北风，阵风6级左右。

今日到21日，全省大部分地区的最高气温在17℃～19℃，最低气温降至10℃或以下，尤其是21日早晨，大部分地区的最低气温仅有5℃～7℃，或将创下自今年入秋以来新低。提醒大家要添加外套，穿秋裤了。

市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移及较强冷空气的共同影响，昨日到今日，我市有一次降水、降温及大风天气过程，其他时段多受高空偏西气流控制，以多云到晴天为主，凌晨气温较低。

最近几天天气预报

今日：小雨转阴天，高海拔山区雨夹雪转阴天，西北风4级，气温13℃～19℃。

明日：多云到晴天，偏北风2级～3级，气温10℃～20℃。

21日(周六)：晴天到多云，气温9℃～21℃。

22日(周日)：晴天间多云，气温10℃～22℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)