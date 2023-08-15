涧西区：保运营重医养 托起幸福“夕阳红”

完成适老化改造1068户，上门服务队伍400余人，为老人提供助餐、助洁、助浴、康复护理等服务……

完成适老化改造1068户，上门服务队伍400余人，为老人提供助餐、助洁、助浴、康复护理等服务…… 完成适老化改造1068户，上门服务队伍400余人，为老人提供助餐、助洁、助浴、康复护理等服务……近年，涧西区聚焦群众需求，着力扩大普惠性、基础性养老服务供给，逐步形成了政府主导，家庭、社会、市场共同参与的养老服务格局。 在推动居家社区养老服务体系建设工作方面，涧西区坚持以群众需求为导向，按照政府主导、政策激励、市场化运作的总体思路，根据老年人的“个性化”需求，对养老服务功能进行差异化配置。 依托建成的112个社区养老服务中心，涧西区重点为4000余户老年群体提供居家上门服务，将专业化的养老服务延伸到家庭。随着适老化改造入户、智能监测设备入户、养老服务入户等一系列居家服务落地见效，老年人足不出户即可享受多样服务。 涧西区重三社区养老服务中心 同时，涧西区还坚持医养结合，鼓励医疗机构进入养老领域，探索“医办养”新模式；依托社区卫生服务中心和养老服务中心“两个阵地”，探索建设“一体式、嵌入式、结合式”的医养型养老服务中心；建立“医院+社区+居家”三级网络，形成以专业医院为骨干、社区卫生服务中心为支撑、社区网格员上门服务的运作模式。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图）