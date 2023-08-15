“我的乡村（社区）文化合作社” 才艺大赛明日拉开帷幕

记者昨日从市文化馆获悉，2023洛阳市“我的乡村(社区)文化合作社”(自乐组织)才艺大赛暨公共文化服务进社区优秀文艺作品展演活动将于明日拉开帷幕。

记者昨日从市文化馆获悉，2023洛阳市“我的乡村(社区)文化合作社”(自乐组织)才艺大赛暨公共文化服务进社区优秀文艺作品展演活动将于明日拉开帷幕。

该活动由市委宣传部、市文广旅局主办，市文化馆承办，分两个阶段举行：“我的乡村(社区)文化合作社”(自乐组织)才艺大赛将于20日至23日举行，公共文化服务进社区优秀文艺作品展演活动将于24日举行。20日至24日每晚7时，在兴洛湖公园北广场，来自我市各县区的乡村(社区)文化合作社(自乐组织)将轮番登台献艺，为市民带来声乐、器乐、舞蹈、曲艺等形式多样的“文化大餐”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞）