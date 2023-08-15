洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

助力“中国之眸”落地！洛轴为“地球巨眼”建设提供关键配套产品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 19:43

　　备受瞩目的“地球巨眼”——国际大科学工程平方公里阵列射电望远镜(SKA)项目日前在我国完成首台中频天线吊装，这是SKA进入建设阶段以来建成的首台天线。首颗“中国之眸”正式落地，标志着我国在SKA核心设备研发中发挥了引领和主导作用。

　　记者17日从洛阳LYC轴承有限公司获悉，该企业作为项目核心部件配套轴承的国内唯一供应商，正在加紧生产相关产品，为开启人类探测宇宙新纪元提供坚实“洛阳保障”。

　　作为人类史上建造规模最大的射电望远镜，SKA是我国目前参与的最重要的国际大科学工程之一。项目整体建成后将成为地球上最大最先进的科学设施，比目前最大的射电望远镜阵列灵敏度提高50倍，巡天速度提高10000倍。

　　要实现对宇宙目标的“精准画像”，此次完成吊装的核心设备中频天线集多种关键技术于一身，需要具备较高的灵敏度和指向精度，这就对配套轴承产品多项数据提出了严苛要求，具体包括产品精度、摩擦力矩和精度稳定性、重复性，以及轴承刚度等。

　　在实际研发中，项目设计方还对洛轴首次提出了在实际负载下的轴承游隙、刚度、旋转精度测试要求，并需要企业绘制轴承实际刚度随不同工况变化情况曲线。

　　为满足设计需要，洛轴积极组建专项团队，通过开展轴承游隙及旋转精度的带载检测技术研究、轴承刚度随载荷变化分析技术、润滑应用技术等研究，并结合工况要求，采用了多项业内创新工艺、创新技术，确保了产品顺利研发。

　　企业最终成功研制的方位轴承，主要起到联接、旋转、固定的作用，是射电望远镜天线的重要组成部分。今年5月，我国与德国专家组成联合专家组对配套轴承进行了验收，最终产品以内外圈端面跳动、启动力矩优于主机要求的好成绩，得到了中德专家组一致好评。

　　“能够参与SKA项目，代表了国际对洛轴研发生产能力的高度认可。我们将保质保量完成后续产品生产任务，用最优品质持续护航该项国际大科学工程建设。”洛轴负责人表示。

　　迄今，洛轴已成功为“中国天眼”FAST馈源舱、“墨子号”地面站望远镜、全球海拔最高的原初引力波观测站望远镜等世界顶尖天文领域科研项目和工程提供了配套轴承。依托航空精密轴承国家重点实验室等重要载体，未来该企业将继续加大创新力度，进一步为擦亮洛阳轴承名片贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老年抑郁可防可控
    老年抑郁可防可控
    老年抑郁可防可控
        抑郁症是老年期常见的精神障碍之一。随着人均寿命的延长、社会老龄化的加快、老年性疾病发病率的逐渐增高，...
  • ·解锁社恐密码 摆脱社交焦虑
  • ·秋季养生“黄金果” 生津润肺解秋燥
  • ·孩子支原体感染怎么办 听听“过来人”的经验
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 医保个人账户资金可以给家人医保缴费...
  • 洛阳今日多云到阴天 气温12℃～24℃
  • 最新回复！事关洛阳市双语实验学校(伊...
  • 洛阳3人上榜“中原企业家领军人才”拟...
  • 6000余盆洛阳催花牡丹运往上海花卉基地
  • 栾川三川豆腐成“网红” 留住乡愁变“...
  • 洛阳市公共交通集团有限公司原党委书...
  • 郑卢高速公路洛宁西收费站上站匝道(洛...
  • 老城区东北隅街道：完善体系筑基础公...
  • 洛阳热力接管城燃燃气供热小区后会改...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    夜幕下的演出

    嵩县县域风光

    秋清水蔚蓝

    文艺演出进社区
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605