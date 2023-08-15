助力“中国之眸”落地！洛轴为“地球巨眼”建设提供关键配套产品

备受瞩目的“地球巨眼”——国际大科学工程平方公里阵列射电望远镜(SKA)项目日前在我国完成首台中频天线吊装，这是SKA进入建设阶段以来建成的首台天线。首颗“中国之眸”正式落地，标志着我国在SKA核心设备研发中发挥了引领和主导作用。

备受瞩目的“地球巨眼”——国际大科学工程平方公里阵列射电望远镜(SKA)项目日前在我国完成首台中频天线吊装，这是SKA进入建设阶段以来建成的首台天线。首颗“中国之眸”正式落地，标志着我国在SKA核心设备研发中发挥了引领和主导作用。

记者17日从洛阳LYC轴承有限公司获悉，该企业作为项目核心部件配套轴承的国内唯一供应商，正在加紧生产相关产品，为开启人类探测宇宙新纪元提供坚实“洛阳保障”。

作为人类史上建造规模最大的射电望远镜，SKA是我国目前参与的最重要的国际大科学工程之一。项目整体建成后将成为地球上最大最先进的科学设施，比目前最大的射电望远镜阵列灵敏度提高50倍，巡天速度提高10000倍。

要实现对宇宙目标的“精准画像”，此次完成吊装的核心设备中频天线集多种关键技术于一身，需要具备较高的灵敏度和指向精度，这就对配套轴承产品多项数据提出了严苛要求，具体包括产品精度、摩擦力矩和精度稳定性、重复性，以及轴承刚度等。

在实际研发中，项目设计方还对洛轴首次提出了在实际负载下的轴承游隙、刚度、旋转精度测试要求，并需要企业绘制轴承实际刚度随不同工况变化情况曲线。

为满足设计需要，洛轴积极组建专项团队，通过开展轴承游隙及旋转精度的带载检测技术研究、轴承刚度随载荷变化分析技术、润滑应用技术等研究，并结合工况要求，采用了多项业内创新工艺、创新技术，确保了产品顺利研发。

企业最终成功研制的方位轴承，主要起到联接、旋转、固定的作用，是射电望远镜天线的重要组成部分。今年5月，我国与德国专家组成联合专家组对配套轴承进行了验收，最终产品以内外圈端面跳动、启动力矩优于主机要求的好成绩，得到了中德专家组一致好评。

“能够参与SKA项目，代表了国际对洛轴研发生产能力的高度认可。我们将保质保量完成后续产品生产任务，用最优品质持续护航该项国际大科学工程建设。”洛轴负责人表示。

迄今，洛轴已成功为“中国天眼”FAST馈源舱、“墨子号”地面站望远镜、全球海拔最高的原初引力波观测站望远镜等世界顶尖天文领域科研项目和工程提供了配套轴承。依托航空精密轴承国家重点实验室等重要载体，未来该企业将继续加大创新力度，进一步为擦亮洛阳轴承名片贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图）