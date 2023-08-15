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“行走河南·读懂中国”入境游产品采风活动走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.17 10:56

　　记者16日从洛阳市文广旅局获悉，由河南省文化和旅游厅组织的“行走河南·读懂中国”入境游产品采风活动日前走进洛阳，来自越南10余家主流媒体记者到洛阳进行踩线采风活动。

　　在洛期间，采风团参观考察了龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城等景区，领略洛阳深厚的文化底蕴和秀美的自然风光，考察了解洛阳新文旅产业发展情况，交流发展经验。大家对洛阳深厚的文化底蕴、珍贵的历史遗址等给予高度评价，表示将用镜头和笔触记录下洛阳的旖旎风光，把洛阳文化旅游宣传推介给更多越南朋友。

　　据悉，此次踩线采风活动为期6天，采风团先后走进郑州、开封、洛阳、焦作等地开展踩线采风，深度挖掘河南入境游资源潜质，充分分析市场变化，研发适应新形势下的入境游产品，加大宣传力度，快速恢复、提振河南入境游市场。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 程素敏 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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