洛阳3人上榜“中原企业家领军人才”拟推荐人选公示名单

昨日，记者从市工信局获悉，省工信厅近日发布“中原企业家领军人才”拟推荐人选公示名单，我市3名企业家上榜，分别是中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委书记、董事长、总工程师谢军，中信重工机械股份有限公司总经理张志勇，洛阳铜一金属材料发展有限公司总经理李萌。

昨日，记者从市工信局获悉，省工信厅近日发布“中原企业家领军人才”拟推荐人选公示名单，我市3名企业家上榜，分别是中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委书记、董事长、总工程师谢军，中信重工机械股份有限公司总经理张志勇，洛阳铜一金属材料发展有限公司总经理李萌。 昨日，记者从市工信局获悉，省工信厅近日发布“中原企业家领军人才”拟推荐人选公示名单，我市3名企业家上榜，分别是中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委书记、董事长、总工程师谢军，中信重工机械股份有限公司总经理张志勇，洛阳铜一金属材料发展有限公司总经理李萌。 该项评选由省工信厅组织专家成立评选委员会，依据企业近3年相关指标进行评分，形成“中原企业家领军人才”初选名单，初选名单后续将上报省委组织部“中原英才计划(育才系列)”评选委员会进行复评。 根据申报指南，2023年度“中原企业家领军人才”申报者应具有中国国籍，担任省内注册企业主要领导，包括董事长、董事会(局)主席、总经理等，原则上年龄不超过70周岁，且符合理想信念坚定、在我省经济建设或现代产业发展中业绩卓越、所在企业取得良好成绩等条件。 “中原企业家领军人才”每年评选一次。最终获评“中原企业家领军人才”的企业家将获颁证书，所在企业将得到不超过100万元的特殊支持，用于自主选题研究、人才培养和团队建设。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 来瞻 王亦石)