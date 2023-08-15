幸福河湖长啥样？洛阳今年将创建11条省级市级幸福河湖

寒露过后，秋意正浓。这个季节，黄河小浪底大坝以下，河水由浊变清。开阔的水面、河心的沙洲、时而掠过的飞鸟，构成水天一色的悠然景象。

寒露过后，秋意正浓。这个季节，黄河小浪底大坝以下，河水由浊变清。开阔的水面、河心的沙洲、时而掠过的飞鸟，构成水天一色的悠然景象。

“每天在这样的环境里工作，心情都是愉悦的。”豫西黄河河务局吉利河务局水政监察大队负责人权胜利在黄河边工作了18年。每次巡河，黄河一点一滴的变化，都会像放电影一样，浮现在脑海里。

“见过浊浪翻滚的雄浑之势，也看过碧水清流的婉约之美，驻守过暴风雨袭来的黄河大堤，也欣赏过成群候鸟的比翼齐飞……”权胜利感慨，“一年四季、一天四时，黄河都有不一样的魅力。”

眼里是景色，心中有责任。“往前看几年，黄河也曾面临‘体弱多病’的问题。”权胜利回忆。早年间，黄河挖塘养鱼，大大小小的鱼塘布满河岸。后来，采砂场遍地开花，私搭乱建屡禁不止，“老百姓住在黄河边，却到不了甚至不愿到黄河边”。

放眼整个流域，伊洛河、涧河、瀍河以及许多中小河流，也不同程度存在水量不足、水质不优、堤防不牢、岸线不畅等问题。

随着黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略，洛阳坚持以河长制为抓手，以创建幸福河湖为载体，从打造岁岁安澜的平安河湖、充满活力的健康河湖、水质优良的美丽河湖、人水和谐的生态河湖、传承历史的文脉河湖、科学高效的智慧河湖等六个方面，全面推进黄河流域综合治理、系统治理、源头治理，着力让黄河成为造福人民的幸福河。