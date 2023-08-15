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洛阳出台新政策 加强历史文化名城和文物保护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.13 10:26

　　13日，记者从洛阳市文物局获悉，《洛阳市关于加强历史文化名城和文物保护工作的实施意见》(以下简称意见)近日印发，明确二里头遗址申遗、打造“五大都城遗址博物馆群”等具体目标。

　　按照意见，到2035年，洛阳将建立系统完整的历史文化名城和文物保护体系，各类历史文化遗产得到有效利用，文旅融合进一步深化，文旅文创成为新的支柱产业，历史文化名城和文物保护利用成果惠及广大人民群众，全市人民群众文化自觉和文化自信显著增强。

　　提升苏式建筑群保护利用水平

　　意见明确，洛阳将继续全面落实“考古前置”，做到不考古不出让，不考古不动工。落实历史遗产保护“紫线”，科学划定城市开发边界，更加突出历史文化名城和文物保护，实现“多规合一”。

　　同时，洛阳将鼓励多元主体共同参与名城名镇名村综合整治。禁止破坏性建设开发，鼓励采用“绣花”“织补”等微改造方式，加大公共服务设施和基础设施供给，多元探索现代生活和传统文化的有机结合。重点推进老城历史文化街区、新安铁门镇、孟津卫坡村、嵩县程村等保护修缮，开展豫西特色民居试点建设；提升二程故里及墓葬、涧西苏式建筑群等文化遗产保护利用水平。

　　加快推进夏商文明研究中心建设

　　在深入实施“中华文明探源工程”等项目方面，洛阳将加快二里头遗址、偃师商城遗址、苏羊遗址等早期文明地标的考古发掘，力争在“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等重大课题中走在全国前列。加快推进夏商文明研究中心建设，开展中原地区文明化进程、文明起源与“早期中国”等研究，推出一批研究早期中国文明的重大标志性成果。

　　意见明确，洛阳将制定大遗址、石窟寺等文化遗产资源开发利用负面清单，建立遗址及周边环境风貌管控清单。加强龙门石窟、水泉石窟、万佛山石窟等18个石窟寺保护利用，建设全国区域性石窟寺保护研究基地。全力推进二里头遗址申报世界文化遗产，推动万里茶道、“关圣文化史迹”联合申遗，支持宜阳韩都故城申报省级考古遗址公园。推进二里头、偃师商城、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城等大遗址保护和展示利用，加快建设全国大遗址保护利用片区和考古遗址公园群。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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