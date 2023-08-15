杨骁到瀍河区督导指导主题教育分包信访案件

昨日下午，市委副书记、政法委书记杨骁到瀍河区督导指导主题教育分包信访案件，通过实地察看、组织召开座谈会等方式，深刻剖析问题症结，明确提出具体解决办法，着力推动信访案件实质性化解，为现代化洛阳建设营造良好社会环境。 昨日下午，市委副书记、政法委书记杨骁到瀍河区督导指导主题教育分包信访案件，通过实地察看、组织召开座谈会等方式，深刻剖析问题症结，明确提出具体解决办法，着力推动信访案件实质性化解，为现代化洛阳建设营造良好社会环境。 杨骁强调，要提升政治站位，结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持人民至上，站稳群众立场，下更大功夫扎实做好信访工作，用心用情用力及时解决群众合理诉求，让人民群众切身感受到主题教育的实际成效。要勇担责任使命，各县区要把化解信访问题作为体现工作能力和工作作风的重要抓手，紧盯群众普遍关注、反映强烈、重复信访、久拖不决的矛盾问题，逐一剖析问题、统筹力量攻坚，推动信访案件有效化解，在化解矛盾、破解难题、推动发展中更好履行为民解难、为党分忧的政治责任；市直有关部门要主动担当、积极作为、加强配合，厚植为民情怀，千方百计解决瓶颈问题，为信访案件化解提供有力保障。要强化思维创新，领导干部要带头解放思想，持续更新理念，坚持以“有解”思维破解瓶颈，创造性提出解决信访案件的新举措新办法，千方百计为群众谋实惠、办实事、解难题，不断增强群众的获得感幸福感安全感。 陈功等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)