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洛阳市委主题教育领导小组第二次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 16:25

市委主题教育领导小组第二次会议召开
江凌主持 徐衣显、杨骁参加　

　　10日，市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组第二次会议召开，传达全省第二批主题教育座谈会精神，审议《洛阳市主题教育期间“大攻坚、见实效、建新功”工作方案》，安排部署下步重点工作。市委书记、市委主题教育领导小组组长江凌主持会议并讲话。

　　会议指出，第二批主题教育启动以来，在省委第三督导组的有力指导下，全市各级各部门认真贯彻中央精神、省委要求和市委部署，周密谋划安排，迅速动员部署，精心组织实施，实现了良好开局。要深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育重要讲话和重要指示批示精神，牢牢把握主题主线和根本任务，以务实作风推动主题教育取得实实在在的成效。

　　会议强调，要抓好学习研讨，坚持把“学思想”作为首要任务贯穿始终，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求，掌握好其世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，做到学思用贯通、知信行统一，更好用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要抓实“五个清单”，把握不同层级、不同领域、不同对象的特点，结合实际，分类指导，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点任务，推动主题教育走深走实。要聚焦推动发展，坚持主题教育和中心工作深度融合，在全市主题教育期间开展“大攻坚、见实效、建新功”专项行动，紧扣市委确定的产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”和民生保障、风险防范等重点任务，实行领导分包，加强统筹协调，突出解决好事关洛阳发展的全局性重大问题和群众急难愁盼问题，不断开创发展新局。要转变工作作风，树牢正确政绩观，坚持干在实处、务求实效，力戒形式主义官僚主义，真正以严实作风确保主题教育取得实实在在的成效。

　　徐衣显、杨骁等市级领导，市委主题教育领导小组成员，各县区党(工)委主要负责同志，市直有关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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