让“水蜜桃”成为百姓的“致富桃”——建行洛阳宜阳支行涉农贷款助力乡村振兴

“水蜜桃”可是我们这里的宝贝，2020年，上观水蜜桃获农业农村部批准对上观水蜜桃实施农产品地理标志登记保护。水蜜桃因果肉水分大，甜度高，口感绵甜，风味独特，备受青睐，令四方客户纷至沓来，如今已经成为乡亲们的“致富桃”，建行人功不可没……

“水蜜桃”可是我们这里的宝贝，2020年，上观水蜜桃获农业农村部批准对上观水蜜桃实施农产品地理标志登记保护。水蜜桃因果肉水分大，甜度高，口感绵甜，风味独特，备受青睐，令四方客户纷至沓来，如今已经成为乡亲们的“致富桃”，建行人功不可没……

说起这水蜜桃，宜阳上观乡石窑沟村的杨大哥如数家珍，也正是建行的涉农贷款，让“上观水蜜桃”飘香四方，如今宜阳县的香鹿山镇、三乡镇、董王庄乡、赵堡镇、樊村镇、盐镇等均成了水蜜桃的生产基地。

润泽千家万户

让新金融的活水流向更远的远方，润泽千家万户，畅通金融资源“下乡”新渠道。宜阳建行乡村振兴团队成员徐武威、李明两位专员到田间地头进行农户贷款贷前调查和资料收集时，听到的最多的就是“建行现在也能给咱们农户贷款了，通过手机就可以将贷款申请下来，建行真是替我们农民想的周到！”当农户朋友通过手机把贷款申请下来的瞬间，高效的审批和优惠的利率让农户朋友不由的为建行竖起大拇指。

建设银行围绕国家乡村振兴战略蓝图，积极调研县域农村金融生态和市场，针对“三农”需求，推出了一系列金融助力乡村振兴的举措。通过裕农通金融服务点的铺设，涉农企业普惠贷款、农户裕农快贷、富农产业贷、豫建农担贷、农户信息建档等产品的创新，服务“三农”的能力不断提升，有效的满足了广大农村经营主体创业致富的资金需求，提振广大农户扎根农业生产的信心。

建行宜阳支行锚定当地特色产业，重点服务主粮种植、生猪养殖、花卉培育、中药材种植等农户客群，分门别类，一户一册，量身定制服务。同时，依托“裕农通”服务点，常态化开展金融知识、防范非法集资、防范电信诈骗等公益宣传，提醒群众守好钱袋子，耐心逐户讲解信贷业务规则和违约风险，宣传个人征信的重要性，致力构建银行和群众健康和谐稳健的业务合作氛围。

共建和美乡村

让人民生活幸福是“国之大者”。建行洛阳分行大力发展普惠涉农业务，聚焦把“普”做大，把“惠”做实，以实际行动助力乡村振兴。

建行宜阳支行组建乡村振兴专业团队，支行负责人率先垂范，亲自挂帅，带领员工主动走出行门、走向田间地头、走向千家万户，充分调研和了解农民农户的需求，积极对接农业农村局、金融工作局、乡镇政府农办和村支两委，讲产品、访农户、解难题。

宜阳支行聚焦本县优势特色产业，融合政府和产业农户相关数据，为农民提供多渠道信贷产品。与此同时，还围绕产品找客户、针对客户配产品。富农产业贷、豫建农担贷、农户信息建档、裕农快贷(信用版)等。充分利用建行科技优势、贷款利率低等优势，在服务、效率等方面“做文章”，通过多种形式，在政府、村镇、农户之间宣传建行农户贷款“一样都不要、一年省不少、一步不用跑、一人都不找”的“四个一”服务理念和产品特点，快速响应客户需求，高效服务农户群体。他们用“5+2”“白加黑”时不我待的工作精神，让潺潺金融活水引到了田间地头，灌溉了广大农户的心田，为和美乡村建设增光添彩。(建洛宣)