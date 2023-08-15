记者跑腿：居民反映未接到“转改直”通知 社区回复已张贴通知且征得超80%热用户同意

“我先前并未接到‘转改直’通知，近期才发现单元楼前正在进行供暖施工改造，这样合适吗？”近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映自己遇到的问题。

“我先前并未接到‘转改直’通知，近期才发现单元楼前正在进行供暖施工改造，这样合适吗？”近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映自己遇到的问题。

瀛洲新村居民刘先生说，有关部门事前没有进行“转改直”宣传、调查，在没有征得业主同意的情况下，对旧有暖气管道进行拆除，“有居民还没弄清楚‘转改直’政策，就要缴纳几千元的改造费用，希望有关单位就相关情况予以公示”。

记者注意到，在洛阳网“百姓呼声”投诉列表中，还有多人反映类似问题。“转改直”的正常流程是什么？相关单位是否按照流程办事？记者到瀛洲新村等地走访。

今年9月7日，本网以《名单公布！洛阳这24个小区今冬将准时享受“直供暖”服务》（详情《名单公布！洛阳这24个小区今冬将准时享受“直供暖”服务》）为题，报道我市部分小区“转改直”的施工进度，其中提到瀛洲新村将在今冬采暖季前完成改造。

10月7日，记者在瀛洲新村小区看到，门口的简易宣传栏内贴着“暖气结余退费公告”，日期为9月28日，落款为南昌路街道六冶社区。

“根据社区原负责人的介绍，2013年前后，由于居民用暖意愿强烈，小区原物业公司主导建设供暖设施，以转供的方式为缴费业主供暖。之后，小区原业主委员会与原物业公司因供暖问题多次诉诸法院。”涧西区南昌路街道六冶社区党委书记余美艳说，原物业公司管理混乱，多次引发居民不满，后来，瀛洲新村原业主委员会被解散，原物业公司被解聘。原物业公司结余的供暖费用，先转到了社区指定账户，近期正逐一退还给原始初装用户。

“去年，《洛阳市中心城区集中供暖小区‘转改直’三年行动方案(2022—2024年)》印发，我们快速征询居民意见，及时与热企对接，先是在去年年底签订‘五方协议’，后于今年7月与热企正式签订‘转改直’施工合同。”余美艳说，该小区历史遗留问题较多，社区也在不断理顺相关问题，从去年年底就开始按照相关规定通过不同形式告知居民“转改直”政策及收费事项，以尽快协助小区用户享受直供服务。

转供小区改直供需要全体业主同意吗？根据相关规定，小区供暖“转改直”属于业主共同决定事项，应当由小区建筑面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并征得参与表决的建筑面积占比四分之三以上的业主且参与表决人数占比四分之三以上的业主同意。

对此,余美艳表示,该小区共有2098户居民，统计显示，热用户有1700余户，同意“转改直”的热用户超1400户，占比超过80%，符合“转改直”申请条件，“当时，社区和热企分别在小区内张贴了‘转改直’通知，但时间太长，加之老旧小区改造，很多此前的通知已被清除，没有注意到相关通知的居民有疑问可及时到社区咨询”。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）