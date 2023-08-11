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名单公布！洛阳这24个小区今冬将准时享受“直供暖”服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 21:24
兴隆花园“转改直”改造施工

　　“今年冬天，再也不用担心家里冷了！”近日，洛阳市涧西区兴隆花园小区“转改直”供暖改造工程正在加紧施工，不少居民对今冬供热充满期望。

　　去年，洛阳市印发的《洛阳市中心城区集中供暖小区“转改直”三年行动方案(2022—2024年)》提出，自2022年起，计划利用3年时间，对目前中心城区约226个“转供暖”小区、36个单位自建小区进行“直供暖”移交改造，到2024年底中心城区基本消除“转供暖”小区。改造后的居民小区由供热企业负责热力设备全寿命周期运行、维修、养护和管理等工作，提高供热质量，保障群众用热权益。

　　记者从洛阳热力集团有限公司了解到，按照计划，该公司去年底共接收30个小区提交“转改直”申请。目前，王城路10号院、632厂家属院、靓丽家园、帝豪同乐苑等4个小区已完成改造，兴隆花园、水榭王城、芳林路22号农行家属院等20个小区正在紧张施工，今冬采暖季前可完成“转改直”改造。届时，这24个小区可准时享受“直供暖”服务。

　　“一些‘转供暖’小区提交改造申请，但后期因为小区居民意见不统一，导致热力公司迟迟无法进场施工，这也将影响整个小区的改造进度及采暖体验。”洛阳热力集团有限公司项目经理李勇说。

　　如果“转供暖”小区今年无法完成“转改直”改造，后续再申请会有哪些政策变化？李勇介绍，根据有关文件，城镇老旧小区暖气改造(含计量装置更新)工程费用，按照“谁受益、谁出资”原则，建立改造工程费用由政府与居民、社会力量合理共担机制，具体方式和费用分摊方案由各地结合实际确定。

　　“为了尽快解决‘转供暖’小区的供暖问题，洛阳市中心城区非单位自建供暖小区‘转改直’经费按照‘热用户出资+市财政补贴+区财政补贴+供热企业承担’予以保障。”李勇说，具体来说，为鼓励“应改尽改”和“早改早受益”，移交改造越早享受的优惠政策越多，2022年12月31日前移交的居民只需承担60%费用；对于今年或推迟至2024年移交的，居民承担费用将会有所提高，分别为65%、70%的比例，“也就是说，小区早改造，早享受‘直供暖’，居民承担费用也越低。‘转改直’三年行动结束后，即从2025年起，若转供小区需要改直供，用户需承担全部改造费用。”

　　需要提醒的是，单位自建“转供暖”小区，由各单位自行筹措资金对供热设施进行改造。居民户内所有采暖设施设备，包括管道、暖气片、地暖等取暖设施设备，如需更换，费用由用户自理。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冀瑶 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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