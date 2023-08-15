洛阳市商务局推动平台对接 助力企业“出海”

为激活平台经济新业态，培育新的经济增长点，昨日，燃放平台经济暨2023洛阳跨境电商产业沙龙活动走进洛龙区。

为激活平台经济新业态，培育新的经济增长点，昨日，燃放平台经济暨2023洛阳跨境电商产业沙龙活动走进洛龙区。

本次活动由市商务局主办，洛龙区商务局、洛阳经开区管委会、洛阳西工信息科技城孵化器服务有限公司共同承办。活动邀请业内专家就跨境电商领域的创新发展进行深入探讨，为我市跨境电商产业发展建言献策。同时，易赛诺、谷仓等知名跨境电商平台、海外仓代表分别介绍了各自平台发展情况和优势，为参会者提供了全球市场拓展的新思路。

市商务局相关负责人表示，下一步将加快推进跨境电商综试区平台建设，实现平台与金融机构、仓储物流企业、外贸综合服务企业等对接，为跨境电商企业提供金融、物流、供应链、风险预警等全方位服务。力争到2025年，我市新增2家特色鲜明、产业集聚的省级跨境电商示范园区，培育5个以上交易额超20亿元的跨境电商产业集群，全市出口企业中通过跨境电商渠道开展业务的企业超过50%。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 秦利利 姬新辉)