洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市商务局推动平台对接 助力企业“出海”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 08:46

　　为激活平台经济新业态，培育新的经济增长点，昨日，燃放平台经济暨2023洛阳跨境电商产业沙龙活动走进洛龙区。

　　本次活动由市商务局主办，洛龙区商务局、洛阳经开区管委会、洛阳西工信息科技城孵化器服务有限公司共同承办。活动邀请业内专家就跨境电商领域的创新发展进行深入探讨，为我市跨境电商产业发展建言献策。同时，易赛诺、谷仓等知名跨境电商平台、海外仓代表分别介绍了各自平台发展情况和优势，为参会者提供了全球市场拓展的新思路。

　　市商务局相关负责人表示，下一步将加快推进跨境电商综试区平台建设，实现平台与金融机构、仓储物流企业、外贸综合服务企业等对接，为跨境电商企业提供金融、物流、供应链、风险预警等全方位服务。力争到2025年，我市新增2家特色鲜明、产业集聚的省级跨境电商示范园区，培育5个以上交易额超20亿元的跨境电商产业集群，全市出口企业中通过跨境电商渠道开展业务的企业超过50%。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 秦利利 姬新辉)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
        说起通过饮食补充维生素C，您首先想到的是不是橙子？今天，市第三人民医院(原铁路医院)营养科主任尤娅利想给...
  • ·秋天咳嗽吃梨，到底管用吗
  • ·寒露惊秋晚，养生正当时
  • ·全国高血压日：血压波动大，服药讲方法
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10月11日起铁路调图 洛阳新增这些车次
  • 西工区政府最新通告！涉及火车站片区改造
  • 洛阳市委市政府与郑州大学举行深化合...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究世客会筹备...
  • 王城大道将提升改造 部分路段通行有变
  • 洛阳摇滚马拉松何时举办？最新消息来了！
  • 洛宁县故县镇：鱼跃人欢丰收忙【组图】
  • 阳光里·工业游园打造一站式青年活力公...
  • 洛阳将举办中国鲜花基地集采花卉园艺...
  • 网友反映公交IC卡充值机坏了无人维修 ...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    色彩扮隋唐

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    蓝天白云
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605