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汲取深圳经验 助推洛阳新文旅产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 08:45

　　“深圳作为一座年轻的城市，文化传承并不具备优势，但文化产业已成为深圳市四大支柱产业之一。当前，洛阳正积极发展新文旅产业，我们要更多地从深圳经验里汲取可学习、可借鉴、可落地的创意和实践。”近日，我市赴深圳跟班学习国企干部、洛阳文保集团营销宣传部副经理赵夏楠说。

　　近年来，深圳在文化产业发展上一路“狂飙”，2022年文化产业增加值已突破2600亿元，占全市GDP比重超过8%，如今的深圳正以“文化+”重新定义自己。这也给我市在深圳跟班学习的国企干部们带来不少启发和思考。

　　“518米是园区主街的总长度，5月18日也是园区项目签约日、国际博物馆日，518还是深圳邮编的前三位数，F则是FLAG，指创意产业最前沿的旗手。”跟班学习国企干部、洛阳文旅集团文化产业公司副总经理王启蒙介绍，他所在的F518创意园正是通过这种讲故事的方式将园区名称IP化，让大家快速记住这个地方。

　　从萌萌哒的“胖虎”到英气十足的“狮王阿醒”，再到舞剧《咏春》，深圳文化创意IP孵化不断升级。IP商业转化正是赵夏楠跟班学习期间最主要的学习任务，她说，深圳在IP孵化方面，已经形成了IP提炼、动漫画像设计、影视剧版权、游戏开发等完整的产业链和产业板块。下一步，洛阳也应串珠成链，构建数字文化产业链，让洛阳的IP价值得到充分挖掘和开发，更好实现商业转化。

　　“深圳出品”IP的不断出圈离不开文化沃土的培育。科技创新优势、人才集聚优势、政策资金优势等都是文化产业蓬勃发展的强大动能。

　　跟班学习国企干部、洛阳市永丰现代农业投资开发集团副总经理张晓毅说，深圳的政策和资金支持为文化产业发展提供了坚实保障，洛阳也应引导和鼓励社会资本进入文化产业领域，设立文化产业引导基金，为文化产业发展提供更多源头活水。

　　随着新一代信息技术的高速发展，以数字创意、数字艺术为代表的产业发展新模式成为推动深圳设计创新与跨界融合发展的重要驱动力。王启蒙说，在这片改革创新热土上，深圳用创新放飞文化理想。历史积淀深厚的古都洛阳可以积极借鉴深圳经验，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，依托文化优势，推动文化产业与科技创新深度融合，打造具有地方特色的文化科技产业基地，提升文化产业核心竞争力，更好助推新文旅产业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 角亮武）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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