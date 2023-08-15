青年驿站线下推介会好评不断 持续赋能青年友好型城市建设

青年兴则城市兴。“青年友好”，是凸显洛阳包容与开放的关键词，也是来洛青年人才达成的广泛共识。

青年兴则城市兴。“青年友好”，是凸显洛阳包容与开放的关键词，也是来洛青年人才达成的广泛共识。近年来，洛阳持续推进青年友好型城市建设，八方青年惠享建设成果，不仅获得了拼搏的底气，也找到了休憩的港湾——青年驿站。

作为由洛阳市委、市政府指导建设，共青团洛阳市委重点组织实施的重点项目，洛阳青年驿站兼具城市地位与惠民属性，自2022年1月上线以来广受青年好评。为将青年驿站这张“城市名片”擦得更亮，共青团洛阳市委畅通渠道，“驿同兴洛”洛阳青年驿站线下推介会顺利召开。驿站运营团队陆续走进洛阳国家大学科技园、中原美谷、联东U谷、北航科技园、中建五局、中建七局等创新人才集聚区，进一步解读驿站属性、推介驿站亮点，与企业共振，与城市共鸣。

纵览推介会，不仅定位准确，而且信息全面、沟通流畅，是青年驿站创新宣传模式的有益探索。

定位准确，吸引更多有效受众。各大企业人力资源部的工作人员是推介会的主要受众群体。他们充分发挥媒介作用，将信息准确传达给前来求职的青年，彰显企业人文关怀，吸引青年入住驿站。

信息全面，更好地展示驿站优势。推介会上，运营团队从申请政策、运营机制、服务内容等方面全方位介绍驿站，重点剖析驿站的建设背景、意义等，并通过发放宣传单页、相关周边产品，多渠道助嘉宾获取驿站信息。

沟通流畅，获得更有效的反馈。推介会上，嘉宾就驿站相关细则进行提问，得到专业人士的一对一解答，不仅有利于嘉宾更好地了解驿站，也有助于收集驿站相关建议，促进青年驿站建设水平、服务属性进一步提升。

以线下推介会为抓手，青年驿站服务青年人才、凝聚青春力量的属性得以彰显。未来，青年驿站更多推介活动将继续深入企业，吸引更多青年选择到洛阳就业，为青年友好型城市建设持续赋能。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)