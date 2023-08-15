市人大常委会召开党组（扩大）会议

昨日，市人大常委会2023年第14次党组(扩大)会议召开，深度研究市人大常委会第四季度重点工作。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会2023年第14次党组(扩大)会议召开，深度研究市人大常委会第四季度重点工作。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话重要指示和重要文章精神，集中学习了中央、省、市有关文件和会议精神，听取了第四季度重点工作安排、主题教育检视问题整改清单、市县联动监督工作进展、市人大代表履职考评工作等情况汇报，研究了洛阳人大“好新闻”评选办法、“出彩工作”评选方案、市人大代表流动工作站实施方案、员额法官员额检察官履职评议实施方案及相关监督制度办法。

李保国强调，要高质量完成年度目标任务，紧盯年度立法、监督、代表等工作，认真查找短板弱项，抓实抓细重点任务，压实工作责任，倒排工期，精准发力，确保各项目标任务在12月上旬前基本完成。要精准制定主题教育检视问题整改清单，坚持把检视整改贯穿主题教育始终，紧密结合人大工作实际，系统梳理问题不足，明确责任部门和完成时限，以高质量整改推动主题教育走深走实。要着力营造人大创先争优浓厚氛围，充分发挥先进典型引领示范作用，扎实开展洛阳人大“好新闻”“出彩工作”“出彩人大工作者、人大代表”评选，充分激发各级人大工作活力，奋力展现新时代人大工作新担当新作为。要持续推进人大代表作用发挥，积极设立人大代表流动工作站，鼓励人大代表在基层一线发现问题、解决问题，充分察民意、聚民智、惠民生，真正做到在现代化洛阳建设中勇担当、走在前、更出彩。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)