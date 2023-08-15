“非遗+旅游” ，为洛阳文旅融合添新彩

日前，20条2022全国非遗特色旅游线路正式发布，洛阳市的“匠心寻彩 根在河洛”非遗研学体验之旅入选，成为全省唯一入选线路。

日前，20条2022全国非遗特色旅游线路正式发布，洛阳市的“匠心寻彩 根在河洛”非遗研学体验之旅入选，成为全省唯一入选线路。景区里看非遗表演、品非遗美食；在研学旅行中体验非遗课程、制作手工艺文创……如今在洛阳，非遗与旅游不断融合发展，不仅催生出更多富有文化意蕴的旅游产品，也激活了更多独具特色的非遗资源。

学习唐三彩制作工艺，体验唐三彩制作过程……近日，在孟津区朝阳镇南石山村，研学旅游团的学生们正在沉浸式感受唐三彩文化的魅力。

“以非遗体验为主题的研学游更深入，孩子们在旅游过程中了解的文化更丰富。”南山石村相关负责人介绍，该村以国家级非物质文化遗产项目唐三彩烧制技艺为核心，依托唐三彩非遗传习所、唐三彩陶艺博物馆等打造三彩研学基地，开发特色研学项目，吸引了不少游客。

同时，该村还将唐三彩烧制技艺与现代潮流相结合，开发出“夜宴丽人”“卡通十二生肖”等特色非遗文创产品，推动非遗保护传承和创新发展的同时，也让村子成为远近闻名的旅游景点。

作为中华优秀传统文化的重要组成部分，非遗是旅游的重要资源。近年，洛阳积极推动非遗与旅游融合发展，在让古老非遗“活”起来的同时，也为非遗传承增添无限可能。