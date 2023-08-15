洛阳3个项目挺进“创客中国”全省50强

7日，记者从洛阳市工信局获悉，近日第八届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛发布全省50强名单，洛阳3个项目成功上榜，将在后续角逐上一展风采。

7日，记者从洛阳市工信局获悉，近日第八届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛发布全省50强名单，洛阳3个项目成功上榜，将在后续角逐上一展风采。

在企业组，洛阳欧科拜克生物技术股份有限公司凭借“新型单细胞蛋白的开发与应用”项目顺利入围。该项目提供了一种运行成本低、操作简单、低碳环保的单细胞蛋白生产方法，可有效补充饲用蛋白的不足，降低饲料成本，为传统畜牧业及食品行业提供更加安全、高效、可持续的蛋白生产方式。

万合(洛阳)光电技术有限公司的“大气波导激光雷达探测系统”项目，研发生产了首台套产品，具有可探测全部类型大气波导、无探测盲区、可全天时工作、隐蔽性强等特点，当前已申请多项发明专利，在国内具有技术领先优势。

在创客组晋级的是蓝盾航科团队“国内首创超高温纳米耐磨涂层”项目。其产品可用于航空航天领域设备的防护与修复，与同类产品相比机械强度更高，使得设备可在高温环境下长时间运行。再加上相关产品在生产中注重环保绿色理念，大量使用工业固体废弃物作为主要原料，销售价格较低，具备良好的市场前景。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵长青 夏元祥 文/图)