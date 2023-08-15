一文读懂洛阳火车站新出站口出行须知

记者获悉，自10月1日23时起，洛阳火车站新出站口正式投用。

记者获悉，自10月1日23时起，洛阳火车站新出站口正式投用。

2日，到洛旅客出站后可直达火车站南广场负一层换乘大厅，经换乘大厅乘坐出租车、至洛阳汽车站换乘长途汽车和县际公交；扶梯上行至地面广场出站换乘公交；扶梯下行至负二层换乘地铁2号线或社会停车场出站，实现了洛阳火车站南广场综合交通枢纽零换乘。

10月2日，洛阳车站地区管理处发布温馨提示：

洛阳火车站新出站口建成投用，洛阳城市窗口形象将实现质的提升，车站地区服务和管理水平将进一步加强。为了方便广大市民朋友和到洛旅客出行便利，请遵守以下须知内容，提前安排乘车和行驶路线，文明出行。