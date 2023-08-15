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谨防上当受骗！洛阳博物馆发布声明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳博物馆 2023.10.02 09:16

　　昨日，“洛阳博物馆”微信公众号针对部分网络平台售卖代预约门票问题发布声明，具体内容如下：

洛阳博物馆声明

观众朋友：

　　近期我馆接到游客反映，部分网络平台未经授权售卖、代预约我馆门票，严重扰乱我馆的票务秩序，对我馆的社会声誉造成一定损害。为维护我馆与观众的合法权益，避免造成误导，声明如下：

　　1.洛阳博物馆为免费开放博物馆，馆内基本陈列及现有临时展览(“时裳·武则天展览”特展除外)均为免费，观众可通过我馆唯一官方票务预约平台：“洛阳博物馆”微信公众号进行线上预约，免费入场。

　　2.除我馆所属周王城天子驾六博物馆外，从未授权任何第三方网站、平台、公司与个人售卖门票或提供门票代预约服务。在此，我馆再次提醒并呼吁广大观众通过“洛阳博物馆”微信公众号预约免费门票，谨防上当受骗，以免遭受不必要的财产损失。

　　3.如发现违法倒票行为，欢迎观众朋友向我馆举报。对侵犯洛阳博物馆合法权益的相关网站、第三方平台、公司及个人，我馆将保留追究其法律责任的权利。

　　特此声明！

　　举报邮箱：luoyangmuseum@126.com

　　洛阳博物馆

　　2023年10月1日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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