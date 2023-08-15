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洛阳市市场监管局提醒:：预订客房要货比三家

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 20:03

　　今天，中秋国庆假期正式开始。随着出游高峰期的到来，洛阳的不少酒店预订量增加，住宿价格也出现了不同幅度的上涨。

　　29日上午，洛报融媒记者通过多个酒店预订App搜索发现，洛阳部分热门景点周边酒店预订火爆。以瀍河区中州东路一家连锁酒店的高级大床房为例，假期前的预订价格为327元，当日价格为702元。西工区嘉豫门大街附近的一家酒店工作人员在电话里解释，国庆假期住宿价格上调，主要是节假日游客增多，酒店房间供不应求。

　　价格普遍上涨折射出供需之间的不平衡。不少热门旅游城市由于酒店价格上涨引发网友纷纷留言，相关部门回复称其为市场调节价。那么，什么是市场调节价？市场调节价是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。执行市场调节价的商品和服务价格波动由市场来决定，由于目前服务行业竞争比较激烈，所以具体浮动多少要通过相互之间竞争、供求关系来决定，上涨幅度由经营者决定，但是经营者必须依据公平、合法、诚实信用的原则进行定价，同时做好明码标价工作。

　　洛阳市市场监管局提醒广大消费者提前规划行程，在预订客房时要货比三家，线上线下参照比较后再做出理性选择。同时也提醒全市宾馆酒店经营单位明码标价，价格发生变动时，应及时调整相应标价，在调价的同时要提供优质的服务，与消费者发生纠纷时应第一时间妥善化解。消费者如果和商家无法协商一致时，请保留好相关证据，拨打12345或12315电话进行投诉。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴晓潇 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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