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“嵩州明月明”嵩县第三届乡贤文化节成功举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 16:17

　　“家乡之味，是陆浑河鲜、伏牛山珍；家乡之韵，是袅袅炊烟、绿水青山……”28日晚，“嵩州明月明”嵩县第三届乡贤文化节在“水韵小镇”黄庄乡街区举行。众多嵩县乡贤线上线下，跨越山海欢聚一堂，赏秋月、度佳节，共谋发展，期盼家乡更美好。

　　“依稀昨夜返嵩州，租借陆浑一叶舟”。本届乡贤文化节以“聚乡贤话发展，推产业带民富”为主题，同时在北京、南京和广东等地设三个分会场，嵩县乡贤嘉宾通过直播全程参与其中。活动现场，《送你个一朵小红花》《回家》《湖山圣域，嵩县爱你》等温情节目接连上演，乡贤话中秋、产业推介、乡贤风采展播及现场互动等环节穿插其中，以多样化形式传递佳节问候。

　　“我深深感受到了来自家乡父老的关心关爱，将充分发挥自己在农业产业领域的优势，为家乡腾飞贡献一己之力。”受邀参加文化节的乡贤代表、嵩县伏牛山现代农业发展有限公司经理王少霈动情地说。

　　当晚文化节现场，乡贤企业代表签约重点招商项目5个，涉及民宿集群、渔村建设、乡村运营、特色种养、文旅融合等产业项目，投资额超3亿元。

　　近年来，嵩县认真落实市委乡村振兴“151”工作举措，树立以“有效增加群众收入论英雄”和“大力招商引资助贤论英雄”的鲜明导向，设置“乡贤创业绿色通道”，出台富民33条、助企16条等一系列刺激经济、惠民助企政策，为重点乡贤提供“一贤一专班”全方位服务，全力推进乡贤返乡创业工作。截至目前，嵩县签约落地重点项目406个，累计完成投资29.52亿元，乡贤领办企业实体4634个，累计带动群众就业16.15万人。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王世光 王博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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