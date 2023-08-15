洛阳今日阴天转多云 气温15℃～25℃

洛阳今日阴天转多云，南部部分地区有小雨或零星小雨，西北风3级～4级，气温15℃～25℃。

今日，雨水暂歇，秋风送爽，祝您和家人中秋佳节快乐。我市部分地区或能看到皓月当空，晚上您可和家人共赏彩云追月。

据中科院紫金山天文台专家介绍，今年中秋之夜的月亮是本年度距离地球第三近的月亮，可以称得上是“超级月亮”，月亮最圆的时刻将出现在当日17时58分。也就是说，今年的中秋“十五的月亮十五圆”。据悉，这是自2021年起，连续第三年“十五的月亮十五圆”，下一次中秋月“十五圆”要等到2030年。

来看洛阳的天气，市气象台根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及多股冷空气的共同影响，中秋、国庆假期，除9月30日前后降水有短暂间歇外，我市仍将维持阴雨天气，气温较低，中秋和国庆节后期有两次大风天气。

最近几天天气情况：

今日(中秋)：阴天转多云，南部部分地区有小雨或零星小雨，西北风3级～4级，气温15℃～25℃。

明日：多云间晴天，东北风3级左右，气温15℃～26℃。

10月2日(周一)：小到中雨转阴天，气温14℃～18℃。

10月3日(周二)：多云到阴天转小雨，气温13℃～23℃。

10月4日(周三)：阴天有小雨，偏北风4级左右，气温15℃～19℃。

10月5日(周四)：阴天有小雨，气温15℃～18℃。

10月1日(周日)：多云到阴天转小到中雨，气温16℃～23℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)