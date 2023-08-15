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市政协党组（扩大）会议暨理论学习中心组集体学习研讨会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 08:50

　　昨日，市政协党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨会召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，传达学习市委主要领导在市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班上作的专题党课精神，审议市政协学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习方案、调查研究方案和任务清单。

　　会前，市政协党组理论学习中心组成员进行了自学。会上，与会人员围绕“深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论”主题，结合人民政协的性质特点和自身思想、工作实际作了交流发言。

　　孙延文强调，注重思想建党、理论强党，是中国共产党的鲜明特色和光荣传统。要正确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的理论逻辑、价值取向、理论品格和科学方法，深刻理解“两个结合”的重大意义和“六个必须坚持”的精髓要义，学思用贯通、知信行统一，更好用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要守正创新，务实重干，加快形成适应新时代要求的思维理念，改变“交差式抓落实”的思维习惯，始终用心谋事做事，力戒形式主义，以实际工作成果检验主题教育成效。要深入调查研究，密切联系汇民意，真情服务解民忧，重点聚焦年度协商议题和五年大事要事，“提案办理、社情民意信息、洛事好商量、委员会客厅”等品牌工作建设，着力提高建言咨政、凝聚共识的质量和水平，为现代化洛阳建设贡献政协力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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