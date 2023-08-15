昨日，市政府党组书记、市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组主题教育研讨交流会，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，传达学习党的建设重要文件精神，开展主题教育第一次学习研讨。

徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组主题教育研讨交流会

凝心铸魂学思践悟推动中国式现代化建设

扛牢使命实干担当提升政府党组工作质量

昨日，市政府党组书记、市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组主题教育研讨交流会，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，传达学习党的建设重要文件精神，开展主题教育第一次学习研讨。

会上，市政府党组成员聚焦新时代党的创新理论这一主题，联系思想和工作实际，深入研讨交流，深化了认识，凝聚了共识，完善了思路举措，收到了预期效果。徐衣显强调，要旗帜鲜明讲政治。市政府党组要以开展主题教育为契机，深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理穿透力、价值感召力、实践引领力，强化理论武装，坚定理想信念，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要人民至上增福祉。牢固树立正确政绩观，聚焦“一老一小一青壮”，谋划一批打基础、利长远、惠民生的民心工程，着力解决群众急难愁盼，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。要学思践悟强本领。主动适应时代要求、发展需要，抢抓新发展格局机遇，转变观念谋发展，增强创新意识、市场意识、改革意识，树立“有解思维”，寻找“有解之策”，善于抓总、抓重、抓要，以思想破冰、能力破壁推动改革破题、发展破局。要深研重干勇担当。聚焦“三项重点工作”“三个重要抓手”，深入细致研究工作，用心用力谋事做事，精心调研、精细服务、精准解题，增强担当意识，提升担当能力，展现担当作为。要转变作风抓落实。坚持目标导向、问题导向、结果导向，发扬真抓实干、埋头苦干工作作风，创造性抓好落实，做到工作项目化、项目清单化、责任具体化、跟踪常态化，以过硬作风、创新实效推动高质量发展。要守牢底线防风险。统筹发展与安全，落实“过紧日子”要求，完善政府投资项目审批评价机制，防范化解债务风险、金融风险、安全稳定风险等，守牢安全底线、护航一方平安。

会议传达学习了中央和省委关于党的建设重要文件精神。徐衣显强调，市政府党组要突出政治性、引领性、实效性，完善计划、创新方式、丰富内容，全面提升理论学习中心组学习质量；要坚持知责于心、担责于身、履责于行，抓好政府党组意识形态工作，增强主动性、掌握主动权、打好主动仗；要坚持严的主基调不动摇，认真落实中央八项规定精神，扎紧制度笼子，坚决惩治腐败，持续营造风清气正的政治生态。要统筹处理好主题教育与当前重点工作的关系，做到“两手抓、两不误、两促进”，将主题教育成果转化为锤炼党性的高度自觉、干事创业的强大动力、推动高质量发展的实际成效。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)