“河洛记”摄影展开幕

昨日，“河洛记”高均海摄影艺术40年系列摄影展在正大广场开幕。 昨日，“河洛记”高均海摄影艺术40年系列摄影展在正大广场开幕。高均海是我省摄影名家，长期扎根基层，为时代留影、为人民存照，曾获评中国摄影家协会颁发的德艺双馨优秀会员称号，荣获省文联、省摄影家协会颁发的首届金像奖。此次摄影展以高均海的纪实摄影作品为主体，分为古都青春、根在河洛、精神家园、百姓生活、帝都泱泱五个篇章，展现洛阳乃至整个河洛地区40年来的社会变迁。此次摄影展由省文联指导，省摄影家协会、洛阳日报报业集团、市文联主办，为期两个月，群众可免费参观。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 董格非 摄影报道）