善建者 益起来——建行洛阳分行以网络公益活动引领社会责任新风尚

金秋九月，走进建行洛阳分行网点的许多客户都被网点最新的公益宣传海报吸引了目光。

“成长计划是什么，善建家园项目又是什么，建行还做公益活动呀？”

金秋九月，走进建行洛阳分行网点的许多客户都被网点最新的公益宣传海报吸引了目光。

“流动医院”，把爱带到身边；“益”路同行，用爱照亮回乡的路；建行五室，打造孩子们心中的桃花源；成长计划十六载，助梦腾飞传递爱。

每一张海报都在展示一个色彩斑斓的梦想，向驻足观看的市民客户讲述着关于建行公益的温暖故事。

践行企业担当风采，建行洛阳分行以点带面，让更多的人关注到社会弱势群体，号召全民参与公益，实现大家“益”起来！为此，该行通过宣传引导公众参与“善建者 益起来”网络公益活动，积极响应国家对于金融服务的改革创新，履行大行企业社会责任，扩大“善建者 益起来”影响力；通过创新互动形式和传播方式，拓展了公益活动的参与范围，让寒窗苦读的莘莘学子，奔波于草原的妇幼医师，对知识充满渴望的渔岛孩子，披星戴月的深山农民……都能感受到来自建行公益传递的温暖。

为搞好这次活动，让更多的人参与其中，建行在手机银行、建行生活App开展网络公益投票。选出十所学校、十辆快车、十个建行五室、十个路灯项目进行捐赠，邀请亿万建行用户一起加入到这场充满爱心的公益活动中来。建行还特别设置了“益”起来投票，开好运盲盒活动。参与者只要每周完成一个项目投票，即可领取一枚公益勋章，获得一次抽好运盲盒的机会，包括建行生活优惠券、滴滴出行券、天猫超市卡等。让参与者在奉献爱心、传递温暖的同时，还体验了建行的产品和服务。

上善若水，水善利万物而不争。“每当我们伸出援手，我们都在传递着爱和希望，这些看不见的力量将改变无数人的命运。”建设银行洛阳分行工作人员表示，小小公益心，大大建行情， “善建者 益起来”公益活动，旨在将公益理念传递给更多的参与者，为社会公益事业注入更多的活力和动力。自2005年股改上市以来，建行对外捐赠累计近20亿元，先后实施了100多个重要公益项目，涉及文化教育、医疗卫生、扶贫济困、灾害救助、环境保护等多个领域。其中，建行援建了50所希望小学，捐建了音乐、美术、体育、科技、德育教室等设施，资助培训了800多名教师。此外，建行还开展了"高中生成长计划"，累计捐款1.68亿元，奖励资助了10万名学子的成长成才。建行还积极参与"母亲健康快车"资助计划，捐款7700万元，购置了512辆母亲健康快车，为偏远山村的村民提供夜间出行安全保障。(建洛宣)