中航光电入选“中国上市公司ESG百强”

在近日举办的阿拉善中国上市公司ESG首届年会上，中航光电成功入选“中国上市公司ESG百强”榜单，并被纳入“中证证券时报ESG百强指数”。

在近日举办的阿拉善中国上市公司ESG首届年会上，中航光电成功入选“中国上市公司ESG百强”榜单，并被纳入“中证证券时报ESG百强指数”。

ESG即环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)单词首字母的缩写，是当前国际社会衡量企业可持续发展能力的三大维度。在阿拉善中国上市公司ESG首届年会上，由证券时报和中证指数公司合作编制的“中证证券时报ESG百强指数”正式发布，综合反映ESG表现较好的上市公司的整体市场表现。

此次获评“中国上市公司ESG百强”，系中航光电再次摘得这一称号，也是企业在今年继入选“中证国新央企ESG成长100指数”、上榜“中国ESG上市公司科技创新先锋30”后，在ESG领域收获的又一重磅荣誉。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高扬）