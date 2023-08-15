今年底建成10个试点社区！洛阳加快一刻钟便民生活圈建设

近日，商务部公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区名单，全国70个地区入选，洛阳成为全省唯一试点城市。与此同时，《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》印发。

“步行3分钟到体育公园健身，下楼走几步就可以到便民菜市场买菜……”家住洛阳市洛龙区翠云路街道正大社区的居民周婷深切感受到生活的惬意，“现在太方便了，出门吃饭、健身、购物、看病，十几分钟的路程就能搞定”。和周婷一样，洛阳越来越多的居民享受着触手可及的便利、近在咫尺的服务，这得益于该市倾力打造“一刻钟便民生活圈”。

近日，商务部公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区名单，全国70个地区入选，洛阳成为全省唯一试点城市。与此同时，《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》印发。“一刻钟便民生活圈”如何进一步提高便利化、标准化、智慧化服务水平？未来如何更好满足居民个性化需求？对此记者进行了采访。

居民生活基本需求“圈”里满足

谈到家门口的“一刻钟便民生活圈”，居住在洛阳市西工区唐宫路街道洛玻社区唐四街坊的居民王为民感到很满意：“小区内有体育公园，闲了跟老朋友切磋一下球技；玩累了中午还能在社区食堂吃个午饭，便民服务圈实现了家门口的幸福！”

据介绍，一刻钟便民生活圈，是以社区居民为服务对象，在服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，通过多业态集聚形成的社区商圈。

今年7月，商务部等13个部门联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》。事实上，从去年以来，洛阳在前期邻里中心建设的基础上，已开始推进城市一刻钟便民生活圈建设。

近日，洛阳结合邻里中心建设、城市提质工作和全市社区商业发展实际，出台《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》(以下简称《方案》)，力争用一刻钟便民生活圈“圈”起居民在购物、服务、医疗、餐饮、教育、文化等方方面面的需求。

《方案》指出，坚持“问需于民、问计于民”“缺什么、补什么”“一圈一策”的原则，聚焦补齐基本保障类业态、发展品质提升类业态，优化社区商业网点布局，改善社区消费条件，创新社区消费场景，提升居民生活品质，将一刻钟便民生活圈打造成保障和改善民生、恢复和扩大消费的重要载体。