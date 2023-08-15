觯zhì：古代饮酒器皿（文物名称中的生僻字）

觯(zhì)是古代一种饮酒器皿，用青铜、兽角、木料等制成。
觯(zhì)是古代一种饮酒器皿，用青铜、兽角、木料等制成。
觯(zhì)是古代一种饮酒器皿，用青铜、兽角、木料等制成。
中国饮酒历史源远流长。在我国的酒文化中，举杯饮酒是古时饮酒的一种礼节，而这个礼节最初是由“觯”而起。
《礼记·礼器》记载：“尊者举觯，卑者举角。”这不仅证明觯在酒器中的重要性，也揭示了举觯者的重要地位，为后人研究商周时期的文化礼仪，包括作器者和受器者的身份提供了参考。
父乙觯，西周青铜酒器，铜觯体呈微椭圆形，高16.8厘米，口径宽7.3厘米，侈口长颈、鼓腹下垂，圆底、高圈足，器内底有“父乙”铭文二字。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）
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