洛阳2023年秋季学期第一批主体班推进主题教育进课堂

日前，在市委党校教室内，下课铃一响，几名学员便拿着笔记围在讲师旁边，认真讨论课堂上与主题教育相关的问题。

日前，在市委党校教室内，下课铃一响，几名学员便拿着笔记围在讲师旁边，认真讨论课堂上与主题教育相关的问题。

眼下，市委党校(洛阳行政学院)2023年秋季学期第一批主体班正在集中学习培训。市委党校结合主题教育的开展，深入分析习近平新时代中国特色社会主义思想县处级干部研修班、第六十一期中青年干部培训班、乡科级干部进修班等3个班级学员特征，量身定制课程，将主题教育贯穿学习全程，帮助学员们牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全面提升学员理论素养，以理论上的清醒筑牢政治上的坚定，以思想自觉引领行动自觉。

“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是主题教育的主题主线，此次研修班大力推进主题教育进课堂，真正帮助学员们学深悟透，做好自身工作的结合转化，助力主题教育走深走实。”市委党校有关负责人表示。主体班不同班级学员在学习后纷纷表示，此次课程内容翔实、形式新颖，将结合正在开展的第二批主题教育，认真加强理论学习，做好理论与实践结合，真正把学习成效转化为加快现代化洛阳建设的实际行动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 马赫青）