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一步一台阶，打造服务乡村振兴更多“触点”——建行洛阳分行嵩县支行裕农快贷新增突破1000万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 09:35

　　“你们的服务好，办理还真方便，让我们这些‘山里人’足不出户就能享受到建行的服务，真是太好了……”

　　嵩县九皋镇九皋村中药材种植大户李大叔，在建行乡金经理张三亮指导下分分钟钟就拿到贷款，一时不知道如何夸建行的好了。

　　今年以来，类似老李大叔这样的种植专业户，通过建行乡村振兴裕农通平台取得贷款的人越来越多，“裕农快贷”在嵩县不断开花结果，支行的裕农快贷也是一步一台阶，一季度新增超300万、二季度新增超700万、8月底新增达1142余万元。

　　迈出城门进农门

　　“按照市分行党委部署，因地制宜谋思路，知难而上不松懈，在困境中求生存、在夹缝中求发展。

　　近年来，嵩县支行围绕当地特色产业，以种植户、养殖户为切入点，把“裕农快贷”作为突破口，助力产业振兴、促进农民增收。通过上下联动、广借外力、内挖潜力等措施，使“裕农快贷”从无到有、从少到多，实现业务“规模量产”，多点“触发”。

　　面对辖内大多村庄处于深山老林、住户分散、资源有限、既不连片也不上规模等现实情况。为深耕农村市场，支行行长张继带领乡金业务团队，借助金融科技、价格、效率等优势积极拓展农村市场，勇敢迈出城门、面向偏远山区开疆拓土。他们不畏山高路远，每周下乡不低于4次、每次走访2至4个村庄、平均行程200多里，其中有一天足迹遍及嵩县纸房、旧县、车村、白河、木植街等8个乡镇、14个村庄、21家农户，行程700余里、耗时14小时。目前，他们已全部到访16个乡镇政府、走进210多个村庄，接待群众13000多人次，每到一处通过对接基层乡村干部、宣讲乡金政策、讲解金融产品、了解特色产业、调查群众需求、现场办理业务等，既宣传了建行，也拓展了业务，有效扩大了农村市场发展空间。

　　芝麻西瓜两手抓

　　“只要能为乡村振兴出一份力，做业务时一万、两万不嫌少；百里、千里不嫌远，实实在在的服务好每一个有需求的村民……”

　　针对当地资源分散、农业经营主体小而散、小农意识强、信用意识差、资金需求小的实际情况，嵩县支行只能通过多渠道、多方位海选客户，以“滚雪球”方式，帮助尽可能多的村民，让建行产品走进千家万户。

　　为此，支行一边围绕产品找客户。认真对照裕农快贷信用版、豫建农担贷、豫农振兴贷、富农产业贷、信息建档等每个产品的服务对象，全面“撒网”、多渠道获客；一边围绕产业找客户。紧紧围绕当地香菇、中药材等政府重点发展产业，精准营销，批量获客。同时借用外力找客户。在争取农担公司等第三方合作伙伴推荐客户的同时，积极走访对接县农业农村局、乡镇、村委、行业协会、涉农企业等，批量获取特色产业和种养殖户相关数据，从中筛选目标，做好客户储备。客户经理们足迹踏遍200多个乡村、走访千万个农户、收集数百份资料，在户均授信不足15万元、成功率不足30%的情况下，最大限度拓展业务覆盖面，以客户数量的增涨促进贷款规模的提升，让建行智慧发扬光大。

　　服务村民“四个一”

　　“作为乡金业务的后来者，我们在服务上做足文章，有信心在农村市场中赢得一席之地”。

　　从部门的“秀才”转身为乡金一线的新兵，客户经理张三亮如数家珍，对未来充满信心。

　　嵩县支行采用“避实就虚”的战术，与同业进行错位竞争，特别是充分利用建行科技含量高、贷款利率低等优势，在服务、效率等方面做文章，创新实施省行“六办工作法”，通过多种形式在政府、村镇、农户中宣传我行农户贷款“一样都不要、一年省不少、一步不用跑、一人都不找”的服务理念和产品特点。在营销走访中始终坚持“依靠基层政府，但不给政府添堵；借力龙头企业，但不给企业添乱；服务农村农户，但不给群众增负”。

　　在业务办理过程中，更是坚持宁可自己多跑腿、多花钱、多费事，也不让客户多跑一步路、多花一分钱、多费一点事的工作态度，用心用情做好服务。通过主动沟通、广泛宣传、积极作为和实实在在的惠农服务体验，使政府看到了建行赋能产业振兴的行动、让群众感受到了助力发家致富的诚意，在全县乡村树立了建设银行良好的企业形象，展示出了建行人服务乡村振兴工作的风采，为美丽乡村建设发展做出了自己的贡献。(建洛宣)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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