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洛阳组团参加第十届中原（鹤壁）文化产业博览交易会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 19:20

　　21日，第十届中原(鹤壁)文化产业博览交易会(简称“中原文博会”)在鹤壁市朝歌文化园开幕，洛阳市组织11家优秀文化企业携500多件独具特色的文化精品亮相中原文博会。

　　中原文博会创办于2014年，已成为展示中原文化、引领文化产业发展的重要平台。本届中原文博会以“文创点亮美好生活”为主题，将持续至9月24日，通过展示文化创意产品、举办系列文化活动，汇聚文化产业资源、促进文化交流合作，着力打造文化创意产品交易平台，进一步推动中原地区文化产业高质量发展。

　　洛阳展馆紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅产业发展思路，突出“千年古都 牡丹花城”主题，分为形象展示区、观众接待区、非遗演艺区、产品展示区、洽谈休息区等功能空间，以简约、时尚的设计风格，集中展示洛阳11家文化企业的500余件文创产品，展示洛阳新文旅产业发展成效和洛阳城市形象。

　　仿古青铜器、澄泥砚、王铎书法艺术品、牡丹画、紫砂系列产品……记者在中原文博会现场看到，我市参展的文化产品涵盖非遗、工艺美术、创意设计等多个品类，这些文化产品将传统文化与现代时尚设计相结合，既有文化内涵又有实用价值，极具洛阳历史文化特色，吸引众多客商关注。洛阳展馆入口处还搭建了互动展示舞台，现场进行牡丹茶艺、牡丹画创作、草染技艺等表演，让参观者沉浸式体验洛阳文创产品的魅力。

　　近年来，洛阳深入实施文旅文创融合发展战略，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，推动传统文化的时尚表达、厚重文化的现代转化，做大做强工艺美术、数字文博等文创产业，打造具有洛阳标识的文创产品，通过时尚、年轻的文创产品宣传洛阳本土文化，推动文旅文创成支柱。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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