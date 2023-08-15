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杨骁出席汝阳县委主题教育第一期读书班开班动员会并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 08:54

　　昨日，汝阳县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期读书班开班。市委副书记、政法委书记杨骁出席动员会并讲话。

　　杨骁指出，举办读书班，是开展主题教育的“规定动作”，也是落实市委部署的重要举措，更是党员领导干部加强理论武装的重要方式。要提高政治站位，全面贯彻落实中央、省委、市委决策部署，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧紧锚定目标任务，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面，取得实实在在的成效，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　杨骁强调，要落实规定动作，推动主题教育走深走实、见行见效。强化理论学习、汲取奋进伟力，切实把学习成效转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。深入开展调查研究，采取“四不两直”方式，着力推动一批突出问题得到有效解决。开创发展新局，锚定年度目标任务，着力建设现代化产业体系，以县域经济高质量发展助力现代化洛阳建设。认真抓好检视整改，开展检视剖析，持续开展整改，确保问题见底清零。扎实推进建章立制，既通过“当下改”尽快见到成效，更通过“长久立”解决根本问题。要加强组织领导，压紧压实责任，主动配合督导，切实加强统筹，营造浓厚氛围，确保主题教育取得实效。要力戒形式主义，把反对形式主义官僚主义贯穿主题教育全过程、各方面，高质量完成主题教育各项目标任务，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出汝阳新的更大贡献。

　　杨骁还深入河南康普食品、汝阳县实验高中、汝阳县第一高级中学调研督导食品安全工作，并在汝阳县信访局随机接访，研判具体信访案件。他强调，要紧密结合主题教育，牢牢把握人民至上的根本立场，用心用情用力解决信访突出问题，努力将主题教育成果转化为推动信访工作高质量发展的实际成效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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