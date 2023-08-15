今日洛阳多云转晴天，西北风2级～3级，气温18℃～25℃。

昨日，雨过天晴，蓝天白云美如画。今日，天气继续晴好。

23日将迎来秋分节气，从秋分开始，白天热，夜晚凉，秋意渐浓。俗话说“春捂秋冻”，“秋冻”是为了保证人体从“夏热”顺利地过渡到“秋凉”，增强人体对气候变化的适应能力和抗寒能力。虽然秋季昼夜温差变大，但初秋的昼夜温差不算大，是“秋冻”的最佳时期。

到了秋季中后期，强冷空气总是“到访”，气温会不断下降。虽然每个人的身体适应能力存在差异，但需要注意的是，一般气温降到15℃以下并持续两周以上，就不要再“秋冻”了。

来看看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽及地面冷空气扩散的共同影响，未来几天我市多阴雨天气，气温较前期有明显下降。

最近几天天气预报

今日：多云转晴天，西北风2级～3级，气温18℃～25℃。

明日：多云转阴天，有小到中阵雨，西北风2级～3级，气温16℃～24℃。

23日(周六)：阴天有中到大雨，气温16℃～20℃。

24日(周日)：阴天有小到中雨，局地大雨，气温16℃～20℃。

25日(周一)：阴天有阵雨，气温16℃～24℃。

26日(周二)：阵雨转阴天，气温17℃～24℃。

27日(周三)：晴天间多云，气温17℃～22℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)