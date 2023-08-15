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涧西区珠江路街区：体验感、氛围感 青年想要的这里都有（培育年轻态消费场景 提升城市“青年味儿”）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.20 08:57

　　吃喝玩乐去哪里？对于洛阳的年轻人来说，涧西区珠江路街区一定是个不错的选择。

　　每到傍晚，位于涧西区珠江路与滨河北路交叉口的弘义广场便是一派人声鼎沸的热闹景象。广场舞阵营的大爷大妈们身姿矫健，周边不少小朋友正在学习轮滑，草坪上三三两两的居民坐在一起闲聊……不远处珠江路上各类美食店铺四散的香味飘满整条街，霓虹灯光下食客们的欢声笑语未曾间断。

“晚风市集”

　　年轻人成群结队走向弘义广场下的另一个“世界”——弘义·易合仓购物公园。

　　去年，易合仓正式进驻弘义广场，打造了一个集购物、餐饮、休闲娱乐等功能于一体的网红商超，自开业开始，这里便成了无数青年打卡欢聚的根据地，也成为附近居民休闲遛娃的好去处。

　　易合仓门外，不仅有各种各样的餐厅，还有大型玩具店、甜品店等。真正进入超市，又是另一番景象，这里整齐分布着生鲜、酒水饮料、生活百货、玩具文具等区域，日常生活所需物资在这里便能一站式采购齐全。

　　在超市内，最热闹的区域当数餐饮区，这里集结了炸食、面食、炒菜、寿司、麻辣烫、西餐等各种各样的美食，烟火气十足。

超市餐饮区

　　“每次到易合仓我都要来买点小吃，好多美食都是现选现做，不仅干净卫生，味道也比外面好很多，购物体验绝佳！”家住附近的90后梁佳佳告诉记者，自己下班后经常来易合仓采购、吃饭，有时候一逛就是一个小时，“超市里有专门的休息区，逛累了能休息，还提供免费茶水，小朋友还能免费领取水果，整体服务非常贴心”。

　　近日，易合仓门口的“晚风市集”也引得往来青年驻足。市集内分布着近50个摊点，包括美食、饰品、文玩、手工玩具、亲子食堂等。

　　“大部分摊主都是30岁左右的青年，白天工作结束，晚上来摆个摊，不仅能赚外快，还能跟往来的顾客交朋友，很有意思。”其中一个摊主说。

　　易合仓周边还建成了啤酒博物馆等突出打卡体验的酒吧，以及露天餐厅等极具氛围感的场所，精准切中青年群体喜好，珠江路街区成为融合美食与休闲、购物、娱乐多种业态的热门打卡地。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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