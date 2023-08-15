快讯！洛阳市乡村振兴观摩推进活动启动

9月19日，全市乡村振兴观摩推进活动启动。 人间最美是金秋，金秋最美是丰收。 9月19日，全市乡村振兴观摩推进活动启动。市委书记江凌、市长徐衣显带领两个观摩组分别深入伊川县，实地观摩推进乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作的经验做法和成果成效。 此次观摩重点围绕特色产业发展、乡里中心建设、劳动力技能培训等乡村振兴重点工作展开，以观摩促提升，以比拼促发展，着力形成干事创业、奋勇争先的浓厚氛围。 观摩结束后，市委市政府将召开洛阳市乡村振兴观摩推进会，进一步安排部署乡村振兴重点工作，动员全市上下锚定目标、真抓实干，奋力开创乡村振兴新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞 郭学锋 梅占国 李卫超 刘岩峰 文/图) 相关链接： 全市乡村振兴观摩：“三跑田”变“三保田” 伊川伊河滩区旧貌换新颜 全市乡村振兴观摩：“粱”身定制，伊川连片推进高标准农田改造