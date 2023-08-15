快讯！洛阳市乡村振兴观摩推进活动启动

9月19日，全市乡村振兴观摩推进活动启动。
9月19日，全市乡村振兴观摩推进活动启动。
人间最美是金秋，金秋最美是丰收。
9月19日，全市乡村振兴观摩推进活动启动。市委书记江凌、市长徐衣显带领两个观摩组分别深入伊川县，实地观摩推进乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作的经验做法和成果成效。
此次观摩重点围绕特色产业发展、乡里中心建设、劳动力技能培训等乡村振兴重点工作展开，以观摩促提升，以比拼促发展，着力形成干事创业、奋勇争先的浓厚氛围。
观摩结束后，市委市政府将召开洛阳市乡村振兴观摩推进会，进一步安排部署乡村振兴重点工作，动员全市上下锚定目标、真抓实干，奋力开创乡村振兴新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞 郭学锋 梅占国 李卫超 刘岩峰 文/图)
相关链接：
全市乡村振兴观摩：“三跑田”变“三保田” 伊川伊河滩区旧貌换新颜
全市乡村振兴观摩：“粱”身定制，伊川连片推进高标准农田改造
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605