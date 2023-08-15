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全市乡村振兴观摩：伊川精准开展技能培训 帮助农民充电增收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 11:38

　　汉服妆造、叉车培训、职业农民培育……在伊川县鸣皋镇鸣皋村乡村振兴示范区农民技能培训中心，培训项目多种多样，不仅是当地群众充电学习的“学堂”，更为乡村振兴提供了人才支撑和保障。

　　今天上午，洛阳市乡村振兴观摩推进活动举行。与会代表来到伊川县乡村振兴示范区农民技能培训中心，观摩农民职业技能培训工作。

　　该培训中心依托鸣皋村乡里中心，融合日间照料中心、托幼中心，占地1480平方米。开设有电工、叉车、中式烹饪、西式面点、保健按摩、养老护理、保育员、美容美妆等培训门类，可同时容纳200余人培训，形成了“培训+就业+劳务输出”全链条服务体系。

　　目前，该中心已引进培训机构4家、人力资源公司1家，已开展技能培训6期，培训人员410人次。同时，该中心还搭建了集信息化、可视化、数字化为一体的伊川县稳就业态势感知平台，可提供“码上就业、码上培训、码上招聘、码上零工”等“四码”服务，为求职者和用工单位搭建了“直通车”。

　　伊川县按照“公益性+市场化”的运营模式，引导鸣皋村与进驻的培训机构签订合作协议，培训机构通过为农民提供免费的培训获得政府补贴，增加经营性收入；鸣皋村通过提供培训场所获得租赁收入，用于日间照料中心、托幼中心等公益性支出；农民群众通过参加技能培训，实现就业。同时，伊川县就业服务中心派出专门工作人员，通过开发公益性岗位，加强对技能培训中心的日常运营指导和统筹协调工作，促进区域培训中心高质量运行。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 白云飞 郭学锋 梅占国 李卫超 刘岩峰 文/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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