全市乡村振兴观摩： “三跑田”变“三保田” 伊川伊河滩区旧貌换新颜

今天上午，全市乡村振兴观摩推进活动举行。与会代表来到伊川乡村振兴示范区5000亩高标准农田整治项目，观摩高标准农田建设、农业规模化经营情况。 昔日跑土、跑水、跑肥“三跑田”，今朝保水、保土、保肥“三保田”。伊川伊河西岸，得益于乡村振兴示范区建设，原来的荒滩正在旧貌换新颜。 今天上午，全市乡村振兴观摩推进活动举行。与会代表来到伊川乡村振兴示范区5000亩高标准农田整治项目，观摩高标准农田建设、农业规模化经营情况。 该区域原系伊河滩涂地，土层薄、石块多、涵水性差，是典型的跑土、跑水、跑肥“三跑田”。由于该区域地势平坦、取水方便，加上伊河大堤形成的有效安全屏障，经过改造，不仅能够彻底解决当前问题，还将成为条件最好的耕作区。 在项目推进中，当地联合中铁二十局实施土地平整和土壤改良。同时，按照北大荒集团运营要求，新建、改造机井28眼；铺设田间干管45公里；新建排水渠道9.7公里；新建田间道路15.7公里，新建占地60亩的农事服务中心一处。目前，已完成土地平整2983亩，完成耕作土层铺设1098亩，全部工程将于11月底前完工，最终实现田成方、路成网、渠相连、旱能浇、涝能排。 项目建成后，伊川将托管北大荒集团运营，通过标准化、数字化的田间管理、农机装备提升、节本增效技术运用，打造“智慧型”高标准农田示范基地。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞 郭学锋 梅占国 李卫超 刘岩峰 文/图)