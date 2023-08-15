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全市乡村振兴观摩：乡里中心成了村里最热闹的地方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 11:38

　　便民服务、金融帮办、休闲娱乐、研学文创、教育培训……在伊川张奇庄村，提升一新的乡里中心成了村里最热闹的地方。

　　今天上午，全市乡村振兴观摩推进活动举行。与会代表来到全国乡村治理示范村——伊川平等乡张奇庄村乡里中心，观摩乡里中心建设和乡村治理情况。

　　近年来，张奇庄村坚持党建引领，以乡里中心为平台，坚持需求导向、市场运营，构建了党组织领导下的共建共治共享的乡村治理新格局。

　　建班子夯实基础。招引在外乡贤田圣卫回村任支部书记，重组村“两委”班子，通过“三清两建”，收回村集体土地205亩，党群、干群关系得到了明显改善，村庄由乱到治。引入乡贤成立张奇庄村瓜蒌种植农民专业合作社，辐射带动周边3个村种植瓜蒌5000余亩。2022年村集体收入达到80余万元。

　　建阵地优化服务。对烂尾厂房进行改造，建成了集便民服务、金融帮办、休闲娱乐、研学文创、教育培训于一体的乡里中心。以村股份经济合作社为运营主体，将瓜蒌产学研销等经营性项目打包，引入国文公司整体开发，并市场化运营医养服务、幼儿托育、技能培训等公益服务，有效破解了建设及公益项目长效运转难题，群众享受到了多元服务，幸福感和满意度不断提升。

　　建机制细化治理。建立“一网双联多元”乡村治理体系。全村划分为5个网格，“两委”干部任网格长联户，所有党员担任网格员，下沉网格包户。另外，从“五会”组织、“三自”组织、退伍军人中选拔热心的群众担任网格员，每名网格员联系10户群众，切实打通了服务群众的“最后一米”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞 郭学锋 梅占国 李卫超 刘岩峰 文/视频）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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