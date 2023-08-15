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全市乡村振兴观摩：“粱”身定制，伊川连片推进高标准农田改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 10:43

　　高粱红了，农民乐了。

　　今天上午，全市乡村振兴观摩推进活动举行。与会代表来到伊川县乡村振兴示范区高粱种植基地观摩集中连片开展高标准农田改造工作。

　　该项目位于白沙镇，项目规划设计以节水灌溉为核心，按照建设标准化、装备现代化、应用智能化、经营规模化、管理规范化、环境生态化“六化”要求设计，采取统一规划布局、统一设计标准、统一组织实施、统一竣工验收、统一上图入库“五统一”模式建设。

　　项目涵盖土壤改良、土地平整、产业路建设等，配套有智能病菌、虫情测报系统和苗情墒情监测、气象监测系统等。目前，该项目区内已完成土地流转1.2万亩，全部种植高粱。同时，该项目已经完成产业路建设11.5公里，修筑提升摩天渠4.5公里，开工蓄水池、泵站9处，实施田块平整2000亩，计划秋收后灌溉首部全部完成。

　　伊川县相关负责人介绍，该项目通过集中连片开展高标准农田改造，有效解决了耕地碎片化、质量下降、设施不配套等问题，耕地质量及农事生产条件得到明显改善。改造后统一托管给北大荒集团种植小麦、玉米和高粱。今年首季种植的高粱，亩均产量1100至1300斤，亩均产值2100元以上。通过规模化、标准化、机械化、市场化、社会化种植，农业生产成本降低，粮食产量增加，实现了农业增效、农民增收。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 白云飞 郭学锋 梅占国 李卫超 刘岩峰 文/视频）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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